В Астраханской области новый нацпроект поможет снизить аварийность на дорогах

В ходе прошедшего накануне заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Астраханской области губернатор Игорь Бабушкин рассказал об активизации работы по снижению аварийности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По словам господина Бабушкина, в минувшем году в Астраханской области было зафиксировано 944 ДТП. В результате этих аварий погибли 79 человек.

Губернатор подчеркнул, что в текущем году в регионе начинает действовать новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Он нацелен, в частности, на снижение числа погибших и раненых на дорогах.

Павел Фролов