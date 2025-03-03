В Волгограде восстановят здание детсада, построенное в 1982 году

Власти Волгограда инициировали конкурсные процедуры по поиску подрядчика, который займется капремонтом корпуса МОУ детский сад № 367 Красноармейского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Двухэтажное здание по ул. Панферова построено в 1982 году. Его площадь — свыше 3 тыс. кв. м. Детский сад включает в себя 12 разновозрастных групп. Со времени введения в эксплуатацию здание не подвергалось капремонту.

Подрядной организации предстоит укрепить фундамент здания, отремонтировать фасад и кровлю, заменить инженерные системы. Указанные работы проводятся в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда. На время ремонта дети будут посещать другой корпус этого дошкольного учреждения (по ул. Столетова) и прочие близлежащие детские сады.

Павел Фролов