Против саратовского минздрава возбудили дело после закупки лекарств

В Саратовской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при закупке лекарственных препаратов (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки исполнения законодательства о лекарственном обеспечении надзорное ведомство выяснило, что должностные лица минздрава области своевременно не сформировали сводную заявку на ряд медикаментов, изделия медназначения и продукты спецпитания на минувший год. Некоторые препараты закупались сверх потребности.

При этом поставщики необоснованно получали от регионального минздрава оптовые надбавки за дорогостоящие медикаменты. Общий объем финансовых злоупотреблений оценили в 3,4 млн руб.

Павел Фролов