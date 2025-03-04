В Энгельсе на ремонт коллектора направят 180 млн рублей

Власти Саратовской области хотят выделить на ремонт главного самотечного коллектора в Энгельсе сумму в размере 180 млн руб. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул, что этот вопрос обсудят на ближайшем заседании облдумы. По словам господина Бусаргина, данное решение затрагивали сегодня на активе района.

Губернатор назвал модернизацию коммунальной инфраструктуры важной задачей в части развития муниципалитета. Он признал, что в таких вопросах немало сложностей. Роман Бусаргин добавил, что власти Саратовской области окажут поддержку в их поэтапном решении.

Павел Фролов