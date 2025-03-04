В Пензенской области закрыли проезд по мосту через Суру до марта 2026 года

В Пензенской области на целый год прекращено движение по мосту через реку Сура в Никольском районе. Проезд будет недоступен до 4 марта будущего года.

В течение указанного периода водители не смогут воспользоваться участком автодороги «Большой Вьяс — пгт. Сура — Маис» км 21+528 — 21+790. По информации пресс-службы регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства, это позволит обеспечить безопасность дорожного движения.

В министерстве отметили, что следят за состоянием дороги. Специалисты продемонстрировали схему маршрута объезда временно закрытого участка дороги.

Павел Фролов