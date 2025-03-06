В Тамалинском районе Пензенской области отремонтируют дорогу за 90 млн рублей

Администрация Тамалинского района Пензенской области приступила к поиску подрядчика, который займется ремонтом участка дороги «Белинский — р.п. Тамала — с. Каменка — с. Масловка». Муниципалитет разместил соответствующую заявку на портале госзакупок 5 марта.

Речь идет об участке протяженностью свыше 5 км. Начальная и максимальная цена контракта — 90,3 млн руб. Работы поделены на четыре этапа.

Ремонт необходимо начать 1 мая текущего года, а завершить в 2028 году. Прием заявок осуществляется до 21 марта.

Павел Фролов