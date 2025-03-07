В Пензенской области у кадрового центра появился новый директор

Главой службы занятости Пензенской области стал Михаил Панкратов. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Михаил Панкратов с 2007 по 2012 год трудился в органах предварительного следствия. Работе в региональной судебной системе он отдал 12 лет жизни.

Михаил Панкратов будет проводить личный прием граждан еженедельно по четвергам (с 09:00 до 17:00) и пятницам (до 16:00). Он выразил уверенность, что расширит партнерские связи с работодателями области.

Павел Фролов