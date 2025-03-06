Суд наказал саратовчанку за похищение более 800 тыс. у очарованных женщин

Суд признал виновной по уголовному делу о мошенничестве (чч. 1, 2 и 3 ст. 159 УК РФ) 52-летнюю ранее несудимую жительницу Саратова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантка получила 1 год и 9 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из ее зарплаты в доход государства. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном. Прокуратура Октябрьского района поддержала гособвинение по уголовному делу.

Как выяснилось, с июля 2022 по июнь 2024 года фигурантка путем обмана похищала деньги у женщин, играя на их романтических чувствах. С этой целью она зарегистрировалась в соцсети под мужским именем. В переписке с одной из жертв саратовчанка представилась мужественным майором спасательной службы. Она утверждала, что якобы воспитывает двоих детей, ухаживает за больными родственниками.

Фигурантка несколько раз просила жертву перевести ей деньги на карту, жалуясь на якобы сложное материальное положение и множество жизненных проблем. В общей сложности она похитила у потерпевшей 710 тыс. руб. Таким же образом жительница Саратова обманула еще трех женщин. Те перевели ей 77 тыс., 7,5 тыс. и 12 тыс. руб. соответственно.

Павел Фролов