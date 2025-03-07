Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василию Семенову предстоит доложить об установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в обращении к господину Бастрыкину жительница многоквартирного дома по ул. Калининградской Волгограда рассказала, что здание построено в 1950 году, признано аварийным в 2018 году. При этом граждан до сих пор не расселили.

Со слов автора обращения, в доме протекает кровля, на стенах можно наблюдать трещины, инженерные системы изношены. Это приводит к регулярным затоплениям жилых помещений, в том числе кипятком.

Жильцы обращались в компетентные органы, но безрезультатно. Гражданам приходится проживать в небезопасных условиях. Они боятся, что здание обрушится.

Павел Фролов