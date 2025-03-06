Власти Волгограда намерены модернизировать 21 остановку общественного транспорта

Волгоградские власти инициировали электронный аукцион по поиску подрядчика, который займется модернизацией остановочных павильонов в Дзержинском районе областного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядной организации предстоит восстановить имеющиеся и установить новые остановки общественного транспорта. На всем протяжении шоссе Авиаторов уже скоро можно будет наблюдать современные конструкции из металла и закаленного стекла с удобными деревянными лавочками и урнами.

В соответствии с проектом контракта специалисты установят 21 павильон с благоустройством посадочной площадки. Речь идет о стандартных объектах и объектах увеличенной площади. Восстановительные работы затронут четыре уже имеющихся конструкции. Власти обозначили также срок завершения всех работ — апрель 2025 года.

Павел Фролов