В Саратове возбудили дело после массового ДТП с погибшим в Гагаринском районе

В Саратове возбудили уголовное дело по факту смертельной дорожной аварии в Гагаринском районе (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП с участием «Лады Ларгус», «Рено Дастер», «ГАЗона» и фуры произошло накануне утром на 329 км федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград». В ДТП погиб 60-летний водитель «Ларгуса».

Согласно предварительным сведениям, 55-летний водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил автомобили. Этого мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Павел Фролов