В Новоузенске возбудили дело о злоупотреблениях при строительстве поликлиники

В Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, в ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе прокуратура области выяснила, что с 2023 по 2024 год в Новоузенске строили здание поликлиники по нацпроекту «Здравоохранение». До заключения контракта ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства» несколько раз проводило аукционы в связи с нарушениями.

Должностных лиц учреждения привлекли к административной ответственности за неправомерное отклонение заявки участника первоначального аукциона. Из-за этих действий проект подорожал на 4,1 млн руб. В результате ГКУ СО «Управление капитального строительства» заключило контракт с ООО СЗ «ПДПСтрой» и неправомерно увеличило организации авансирование.

Павел Фролов