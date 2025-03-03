Глина преткновения

Энгельсские власти отказали кирпичному заводу ООО «ЭКЗ» в праве разработки нового земельного участка на территории муниципалитета. Для того чтобы начать добычу сырья, спорный участок площадью 9,5 га необходимо перевести из категории сельхозугодий в зону промышленного назначения. Комитет по управлению имуществом (КУИ) Саратовской области настаивает на том, что наличие полезных ископаемых здесь не доказано, суд с аргументами ведомства согласился. На заводе утверждают, что без глины с этого месторождения производство керамического кирпича станет невозможным. Если предприятие фактически добывает глину на спорной территории, то за этим могут последовать санкции, отмечают юристы. Однако такое обстоятельство может ускорить смену вида разрешенного использования земли в пользу завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энгельсский производитель кирпича не смог оспорить отказ в смене вида использования земли с карьером

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Энгельсский производитель кирпича не смог оспорить отказ в смене вида использования земли с карьером

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Арбитражный суд Саратовской области отказал в иске ООО «Энгельсский кирпичный завод» («ЭКЗ»), которое пыталось оспорить запрет на разработку участка возле села Подгорное в Терновском МО Энгельсского района. Предприятие обратилось в комитет по управлению имуществом Саратовской области с заявлением о переводе участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта или иного специального назначения». Если бы запрос ООО «ЭКЗ» удовлетворили, на спорной территории можно было бы начать добычу глины, необходимой для производства керамического кирпича. Однако в конце 2023 года КУИ выдал заводу отказ. Оспорить это решение в суде у ООО «ЭКЗ» не получилось.

По данным Rusprofile, ООО «Энгельсский кирпичный завод» зарегистрировано в Энгельсе в 2022 году с уставным капиталом 1 млн 96 тыс. руб. Основной деятельностью является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Выручка компании в 2023 году составила 397 млн руб., чистая прибыль — 197 тыс. руб. Среднесписочная численность персонала — 170 сотрудников. Генеральный директор — Владимир Кочергин. Фактическим владельцем является Самвел Аллабян, который в 2021 году приобрел акции завода у бывшего владельца Сергея Канчера.

Спорный участок расположен между селами Подгорное и Новая Терновка, недалеко от берега Волги и имеет площадь порядка 9,5 га. ООО «ЭКЗ» имеет разрешение на разведку и добычу полезных ископаемых на участке недр «Подгорненское — IV». В рамках этой лицензии предприятие уже ведет добычу глины на четырех соседних участках. Поскольку там добыча глины заканчивается, ООО «ЭКЗ» проводил работу по оформлению нового земельного участка.

Представители предприятия обратились к администрации Терновского МО, являющейся собственником участка, с ходатайством об изменении вида его использования на «недропользование» и внесении соответствующих изменений в генеральный план. Собрание районных депутатов изменения утвердило. В Росреестре «недропользование» зарегистрировали как вид разрешенного использования участка. Завершающим этапом работы должно было стать оформление в КУИ перевода участка из «земель сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности». Однако там предприятию было отказано, и оспорить отказ КУИ в Арбитражном суде Саратовской области ООО «ЭКЗ» не удалось.

Суд учел доводы комитета, согласно которым участок находится в функциональной зоне производственно-коммунальных объектов, которая предназначена исключительно для размещения объектов производственного и коммунального назначения и сопутствующей инфраструктуры. Также, по мнению суда, предприятие не представило документы, доказывающие наличие на участке месторождений полезных ископаемых.

«У компании есть шанс доказать наличие полезных ископаемых на спорном участке, если будут проведены геологические исследования и экспертизы, подтверждающие их присутствие. Для этого необходимо собрать научные данные и заключения специалистов, а также, возможно, провести буровые работы. Если факт наличия полезных ископаемых будет доказан, это может изменить статус земельного участка и повысить шансы на его перевод в категорию „земли промышленности“»,— рассказал управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.

По мнению эксперта, другими доводами, которые могли бы повлиять на решение суда, могут быть экономические обоснования необходимости перевода земельного участка для развития производства, а также ссылки на аналогичные случаи в регионе, где подобные переводы были осуществлены.

«Если же завод фактически добывает глину на сельхоземлях, это может привести к правовым последствиям, включая штрафы и необходимость пересмотра статуса земельного участка. При этом суд может учесть фактическое использование земли и дать указания о необходимости ее перевода в соответствующую категорию»,— отметил юрист.

Светлана Федорова