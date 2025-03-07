В Пензе прокуратура начала проверку после падения ребенка с седьмого этажа

Прокуратура Первомайского района Пензы приступила к проверке в связи с падением подростка 2013 года рождения из окна дома на ул. Кижеватова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, несовершеннолетний выпал из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома в вечернее время накануне, в четверг. Ребенка доставили в медучреждение. О характере травм информации пока нет.

Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства случившегося. Прокуратуре предстоит оценить исполнение законными представителями ребенка своих обязанностей. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Павел Фролов