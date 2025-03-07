Максим Леонов лишился приставки и.п. и стал главой Энгельсского района
Максим Леонов стал руководителем Энгельсского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований.
Максима Леонова избрали депутаты муниципального собрания из числа представленных конкурсной комиссией кандидатур. К собранию присоединились вице-губернатор Михаил Орлов, депутат облдумы Дмитрий Полулях.
Господин Леонов принял присягу и приступил к исполнению обязанностей. Отметим, исполняющим обязанности главы района он стал 12 февраля.