Максим Леонов лишился приставки и.п. и стал главой Энгельсского района

Максим Леонов стал руководителем Энгельсского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований.

Максима Леонова избрали депутаты муниципального собрания из числа представленных конкурсной комиссией кандидатур. К собранию присоединились вице-губернатор Михаил Орлов, депутат облдумы Дмитрий Полулях.

Господин Леонов принял присягу и приступил к исполнению обязанностей. Отметим, исполняющим обязанности главы района он стал 12 февраля.

Павел Фролов