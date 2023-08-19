Падение курса рубля, повышение ключевой ставки и взрыв в Махачкале

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Цифры недели

14 августа курс доллара на Мосбирже поднимался выше 101 руб., курс евро — выше 110,4 руб.

ЦБ РФ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу до 12% с 8,5% годовых.

Доля россиян, планирующих экономить на еде и товарах первой необходимости, выросла за месяц с 16% до 19%.

До трети мигрантов могут уехать из России из-за снижения доходов в результате ослабления рубля.

Госдума РФ выполнила 62 из 76 пунктов плана по реализации послания президента Федеральному собранию.

Минцифры РФ оценило дефицит кадров в IT-отрасли в 500–700 тыс. человек.

При атаке БПЛА на Экспоцентр в районе «Москва-Сити» ограничивали полеты во всех четырех аэропортах столицы.

Дополнительный объем нефтегазовых доходов РФ до конца года может составить 800 млрд руб.

США в первом квартале нарастили импорт удобрений из РФ на 127%, до $596 млн.

Япония увеличила импорт зерновых из России в июле на 5680% год к году.

Казахстан в рамках нацпроекта «Безопасная страна» строит 20 пограничных застав на границе с Россией.

Доходы топ-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube по итогам первого полугодия увеличились в среднем на 19%, до 483 млн руб.

В зоне СВО находится 45 тыс. москвичей.

По букве закона

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность АЗС в Дагестане после взрыва, в результате которого погибли 35 человек и пострадали 400 строений. Хозяин склада с селитрой, которая взорвалась при пожаре, арестован на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов.

Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста и принял решение о ликвидации Сахаровского центра (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца по делу о нежелательной организации.

МВД РФ разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», которые дадут силовикам право получать данные с электронных устройств до решения суда.

В рамках дела о неуплате налогов блогером Еленой Блиновской суд арестовал активы на сумму около 64 млрд руб.

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию.

Министерство внутренних дел РФ ограничило полномочия Интерпола на территории страны.

45-му президенту США Дональду Трампу выдвинуты обвинения в штате Джорджия.

Инициативы недели

Группа сенаторов подготовила законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов и других военных сведений.

Минцифры РФ представило проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. В частности, операторы смогут повышать тарифы выше инфляции и использовать иностранное оборудование.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер инициировала создание в регионах служб защиты прав пациентов психиатрических больниц и подопечных ПНИ.

Бразилия в августе планирует увеличить импорт нефтепродуктов из России на 25% по сравнению с июлем, до 235 тыс. баррелей в день.

Отставки и назначения

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подал заявление об отставке.

Гендиректор группы Т1 Игорь Калганов покидает компанию. Вместе с ним может уйти ряд других топ-менеджеров.

Управляющий директор Мосбиржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти Владимир Гусаков назначен на пост главы АКРА.

Футбольный клуб «Ахмат» отправил в отставку главного тренера Сергея Ташуева. Его сменил Мирослав Ромащенко.

Цитаты недели

«На лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям» (глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков об ослаблении рубля).

«Думаю, что следующим президентом в России будет Путин» (президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко).

«Что сейчас происходит на Западе: эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства… вот нам такой демократии не нужно» (председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на форуме «Территория смыслов»).

«Это реальность сегодняшнего дня, которую МВД старается просто не замечать» (сенатор Андрей Клишас о нелегальной онлайн-торговле алкоголем).

«Ядерное топливо нельзя в авоську сложить, как кефирные бутылки» (директор ЗАЭС Юрий Черничук о работе атомной станции в зоне боевых действий в интервью «Ъ»).

Сделки недели

«Рособоронэкспорт» в первый день форума «Армия-2023» заключил контракт с иностранным покупателем на сумму более $500 млн.

Французская компания Valeo договорилась о продаже российского бизнеса по силовым системам НПК «Автоприбор».

X5 Group закрыла сделку по покупке сети «Виктория», входившей ранее в ГК «Дикси».

Фармритейлер «Ригла» (бренды «Ригла», «Будь здоров», «Здравсити») приобрел сеть «Фарм».

ОАЭ и Индия провели первую сделку по продаже нефти за местную валюту.