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«Ядерное топливо нельзя в авоську сложить, как кефирные бутылки»

Директор ЗАЭС Юрий Черничук о работе атомной станции в зоне боевых действий

Почти год Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция мощностью 6 ГВт — не вырабатывает электроэнергию. Сейчас пять энергоблоков на реакторах ВВЭР-1000 находятся в «холодном» останове, а один — в «горячем» останове для выработки пара для собственных нужд. Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал “Ъ” о состоянии станции и взаимодействии с миссией МАГАТЭ.

Юрий Черничук

Юрий Черничук

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Юрий Черничук

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

— Вы назначены директором ЗАЭС в конце ноября 2022 года. Ваш прежний опыт работы на станции помог вам на новой должности?

— Я стал директором ЗАЭС неожиданно в первую очередь для себя. Я проработал на этой станции 30 лет в разных должностях, наработанный за это время опыт оказал мне огромную помощь. Эти годы не прошли зря: я достаточно хорошо знаю этот объект и людей здесь.

Мой опыт помогает мне нести тот груз ответственности, который я добровольно на себя взвалил.

Конечно, большую часть времени я был на станции техническим специалистом, но управленческий опыт у меня тоже есть. Порядка пяти лет я совмещал техническую работу и административные функции (господин Черничук занимал должность главного инженера ЗАЭС.— “Ъ”).

— Сколько сейчас сотрудников на АЭС? Как устроен их график работы и отдыха?

— Количество персонала на данный момент уже около 4 тыс. человек. Плюс в стадии рассмотрения находится порядка 1 тыс. заявлений от кандидатов. В отдел кадров нам продолжают присылать большое количество резюме не только из нашего региона, но даже пишут из других регионов. Мы с оптимизмом смотрим на кадровую ситуацию, хотя определенные трудности, конечно, есть.

График работы и отдыха персонала мы осознанно не меняли, поскольку он и так находится не совсем в благоприятной психологической ситуации. Весь персонал станции работает штатно: утром ведут детей в детские сады и школы, потом приезжают на работу, а вечером идут домой. У операторов станции также привычный сменный режим работы: три смены в сутки по восемь часов.

— Испытываете ли дефицит персонала, критически важного для ядерной безопасности?

— Все критические позиции оперативного персонала и персонала, принимающего решения, закрыты. Мы с уверенностью можем сказать, что ЗАЭС соблюдает все требования по обеспечению безопасности станции, в том числе и по аспекту персонала.

— Работают ли на станции граждане Украины? Не запрещается ли это регламентами РФ?

— Да, работают. В соответствии с указом президента России «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области» на время переходного периода, до 1 января 2028 года, это допускается.

— Специалисты «Росэнергоатома» внесли существенные изменения в правила эксплуатации ЗАЭС?

— ЗАЭС строилась в советское время, как и Балаковская АЭС (4 ГВт, Саратовская область, реакторы ВВЭР-1000.— “Ъ”) и Калининская АЭС (4 ГВт, Тверская область, реакторы ВВЭР-1000.— “Ъ”). Они строились и эксплуатировались по одним стандартам. После развала СССР все стали жить по своим правилам и нормам, но глобальных радикальных изменений к подходам эксплуатации и обслуживания не было, за исключением некоторых нюансов.

Мы со специалистами «Росэнергоатома» с первого дня разговаривали на одном языке, потому что мы учились в одной школе и эксплуатировали одно и то же оборудование.

— Как вы и сотрудники взаимодействуете с экспертами МАГАТЭ?

— Скоро будет ровно год с момента появления экспертов МАГАТЭ на нашей станции. Миссия экспертов — мониторинг ситуации и предоставление всей мировой общественности правдивой информации о состоянии ЗАЭС. Эксперты по просьбе их руководства проживают на территории станции, здесь же питаются, спят и проводят быт и рабочее время. Мы совместно выработали такой регламент взаимодействия: утром мы с ними встречаемся на совещании, где обговариваем результаты работы за прошедший период, проговариваем планы на ближайшие дни. По запросу мы предоставляем специалистам МАГАТЭ возможность посетить те или иные объекты станции. Они в том числе посещают блочные щиты управления и общаются с операторами. Эксперты проводят мониторинг, фиксируют происходящее, а затем эта информация размещается в официальных публикациях МАГАТЭ. Уже опубликовано 180 (на момент интервью.— “Ъ”) сообщений МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС. У нас нет нареканий к их публикациям. У нас рабочие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он был на станции три раза, мы всегда проводим конструктивные беседы и совещания.

— У экспертов МАГАТЭ есть своя специальная связь с агентством?

— Стандартные средства связи (телефоны, компьютеры).

— Вам пришлось перевести четвертый энергоблок из горячего останова в ремонт из-за утечки воды на парогенераторе. Что с ним произошло?

— Операторы АЭС определили, что на парогенераторе №3 четвертого энергоблока есть признаки неплотности трубной части. В результате было принято решение расхолодить блок и вывести его в ремонт для устранения дефекта. Неприятная, конечно, для всех операторов ситуация, но тем не менее, такое случается. Ничего страшного не произошло.

Поскольку четвертый блок пришлось вывести в ремонт, мы разогрели и перевели в горячее состояние шестой блок. Процедура прошла штатно, контролируемо и безопасно. Один энергоблок мы постоянно поддерживаем в горячем состоянии, поскольку у станции есть потребность в паре для обеспечения собственных нужд.

— Могли бы пояснить, в чем отличие режимов горячего и холодного останова?

— Отличие — температура воды, которая циркулирует через реактор и топливо.

— Неполадка с парогенератором была связана с неправильной эксплуатацией?

— Нет. Режимы эксплуатации последнее время достаточно щадящие. Но надо понимать, что проект нашей станции был разработан в середине 1970-х годов, начало строительства — 1980 год. Парогенераторам, как и всему остальному оборудованию, уже порядка 40 лет. У каждого элемента есть ресурс, заложенный заводом-изготовителем и проектантом. Ресурс данного парогенератора достаточно большой. Неплотность трубной части парогенераторов — это обычный процесс, который случается практически на всех атомных станциях в мире, включая и новые объекты.

— Как ситуация с разрушением Каховской ГЭС влияет на работу АЭС? Рассматривались ли такие сценарии при проектировании атомной станции?

— Проектом просчитывались варианты затопления площадки в случае непредвиденных событий вверх по Днепру, а также возможное снижение уровня воды в Каховском водохранилище. Однако, насколько я знаю, не просчитывались варианты полного разрушения Каховской ГЭС и полного ухода воды. По результатам разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня мы приняли ряд организационных и технических мероприятий для обеспечения безопасности станции. В частности, мы дополнительными техническими устройствами локализовали наш пруд-охладитель, который обеспечивает станцию технической водой. Сейчас пруд-охладитель не зависит от Каховского водохранилища, мы поддерживаем уровень воды, насколько это возможно. Пока опасений не испытываем. Даже если мы предположим ситуацию, что пруда-охладителя не станет, то охлаждение топлива мы обеспечим из других источников. Возникновения неблагоприятных ситуаций мы не допустим. У станции есть в наличии альтернативные источники водоснабжения и прорабатываются дополнительные.

— Какие еще источники воды у вас есть?

— Например, брызгальные бассейны на площадке полностью исправны, и есть источники подпитки этих бассейнов водой. Мы используем артезианские скважины. Сейчас мы дополнительно разработали ряд мероприятий по поиску и обеспечению станции альтернативными источниками подачи воды. У нас также есть две градирни для дополнительного охлаждения воды. Существующая система охлаждения и подачи воды на потребителей станции достаточно сложная и разветвленная.

— Какие сценарии заложенных в проект и запроектных аварий вы рассматриваете? Какой самый худший вариант возможен?

— Для всех аварий, описанных в проекте ЗАЭС, разработаны сценарии действия персонала. Сотрудники проходят постоянное обучение и тренировки. Естественно, никто не писал сценариев для ситуаций боевых действий на территории станции и вокруг нее. Никто не мог предположить, что такое может случиться. ЗАЭС — первая в мире станция, которая оказалась в зоне ведения военных действий. Но с особой гордостью могу сказать, что персонал справился со всеми вызовами, которые нам бросала судьба. Станция находится в безопасном состоянии и не несет угрозы окружающей территории и населению. Но самые страшные и нестрашные сценарии тяжело прогнозировать: нельзя предугадать действия противника. Напомню, что прецеденты обстрелов как гражданской инфраструктуры, так и вспомогательных объектов станции были. Исключать подобного нельзя.

— В то же время вы говорили, что повторение ситуации на Чернобыльской АЭС невозможно.

— Типы реакторов на ЗАЭС — ВВЭР-1000 — на порядок более безопасны, чем реакторы чернобыльского типа (РБМК, канальные реакторы с графитовым замедлителем.— “Ъ”). Наши реакторы значительно более безопасны, чем реакторы, которые стояли на японской АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария. Более того, энергоблоки ЗАЭС не генерируют электроэнергию, что тоже играет в данном контексте положительную роль. На холодном реакторе гораздо больше шансов предотвратить ситуации, которые могут перейти в необратимые стадии. В Чернобыле после взрыва энергоблока поднялось облако газов и пыли, которое распространялось в атмосферу и доходило до Северной и Южной Европы. Здесь, скорее всего, такого не произойдет.

Но если задаться целью просто стереть станцию с лица земли, то в таком случае, конечно, последствия могут быть достаточно серьезные.

— Эксперты в контексте ЗАЭС обычно упоминают проектную аварию, предполагающую возможное падение самолета на энергоблок ВВЭР-1000. Он выдержит?

— Наше топливо, реактор и все оборудование первого контура находятся в герметичной оболочке (контейнменте). По сути, это железобетонный достаточно толстый цилиндр с рядом технических мер по усилению его прочности. При проектировании учитывались различные ситуации воздействия на энергоблоки, в том числе и прямое падение самолета определенного типа. Шла речь об этом, но не более того.

— Есть другой сценарий: расплавление топлива и реактора. Учитывая, что на ЗАЭС нет ловушек расплава, может ли произойти заражение подземных вод?

— Да, ловушек расплава на ЗАЭС нет. Такие конструкции — это преимущество реакторов более новых поколений, чем наши. Однако расплавление реактора возможно только в том случае, если мы на достаточно длительное время прекратим охлаждать топливо в реакторе. Мы готовы на такие ситуации реагировать. У нас есть ряд организационных и технических средств, которые направлены на то, чтобы этого не допустить. Я уверен, что все будет хорошо.

— Правда ли, что реактор может работать без охлаждения всего четыре часа?

— Сценарии бывают разные. Для проектных аварий действительно прописывается сценарий примерно с таким промежутком времени. Но опять же речь идет о работающем горячем реакторе. Наши реакторы с сентября находятся в холодном состоянии.

— В каком сейчас состоянии ЛЭП, к которым подключена ЗАЭС?

— Все возможные линии технически работают. Есть линии, которые, по нашей информации, повреждены за пределами города в соседних регионах. Мы находимся на линии соприкосновения сторон, поэтому возможность воздействия на все ЛЭП очень велика. С осени мы используем ЛЭП только для потребления энергии на собственные нужды станции.

— В каком состоянии сейчас резервные дизель-генераторы, обеспечивающие ЗАЭС энергией в момент отключения внешнего энергоснабжения?

— На площадке 20 дизель-генераторов: на каждый блок по три генератора плюс два общестанционных для обеспечения станционных нужд. Все машины в исправном состоянии, запас топлива есть. На станции по графику проходят техобслуживание, осмотры и ремонты всего оборудования, в том числе и дизель-генераторов. С лета 2022 года станция уже восемь раз теряла внешнее энергоснабжение и переходила на питание собственных нужд от дизель-генераторов. Генераторы нас не подвели, несмотря на то что им тоже по 40 лет.

— В нескольких энергоблоках ЗАЭС находится американское топливо Westinghouse. Чем отличается это топливо в эксплуатации от российского?

— На начало 2022 года на американское топливо успели перевести четыре блока ЗАЭС: блоки №1, №2, №4 и №5. На Украине была принята концепция диверсификации поставок топлива, полным ходом шел процесс замены российского топлива производства ТВЭЛ на американский аналог. Последние несколько лет в принципе американское топливо работало точно так же, как и топливо ТВЭЛ. Эксплуатация американского топлива имеет свои особенности, но это технические нюансы, понятные только специалистам.

— Была информация, что в начале перехода на американское топливо были некоторые проблемы в эксплуатации. ЗАЭС это не коснулось?

— Были проблемы на других станциях, у нас такого не происходило.

— Когда реально начать замену топлива Westinghouse на российское?

— Планы по каким-то операциям с топливом любого производства у нас будут реализовываться только после того, как на этой территории настанет мир. Пока только могут быть разговоры и предположения.

— В режиме холодного останова перегрузка или замена топлива не нужны?

— Да, оно может там долго стоять без каких-либо проблем. Когда будет принято соответствующее решение, мы проведем необходимый комплекс мероприятий для определения дальнейшей эксплуатации блока.

— Технически станцию нельзя полностью отключить и извлечь топливо?

— Выключить нельзя, потому что атомная станция так просто не выключается. Топливо тоже нельзя в авоську сложить, как кефирные бутылки в моем детстве, и пойти в соседний город. Это было бы очень просто. Есть технические сложности, но есть также и требования безопасности.

— Требуются ли ремонты энергоблоков и инфраструктуры ЗАЭС?

— Говорить о каких-то глобальных мероприятиях можно только после окончания боевых действий. Хотя мы на станции и технически, и организационно готовы к проведению любого вида ремонтов. Мы также готовы любой из шести блоков в самый короткий период развернуть и включить в работу для выдачи энергии в сеть. Но для восстановления работы станции в полном объеме понадобится не менее года. Мы зависим от множества внешних факторов.

— Чтобы начать выдавать энергию в сеть, нужно подключиться к ЕЭС России?

— Да, конечно.

— Сообщалось, что ЗАЭС и Запорожская ТЭС (3,65 ГВт, топливо — уголь и газ) представляют собой единый энергетический комплекс. Почему ТЭС важна для атомной станции? В каком состоянии Запорожская ТЭС?

— АЭС и ТЭС строились для нужд энергоемких заводов в регионе. При этом Запорожская ТЭС — самостоятельный энергообъект. Мы связаны только линиями электроснабжения и гидротехническими каналами. Пока еще было Каховское водохранилище, мы использовали для подпитки нашего пруда-охладителя воду, которая прокачивалась через ТЭС. Запорожская ТЭС с апреля 2022 года не работает. В каком она техническом состоянии, я не в курсе.

Юрий Алексеевич Черничук

Личное дело

Родился в 1971 году в поселке Бессарабка Молдавской ССР. Окончил факультет атомной энергетики Одесского политехнического института по специальности «инженер физик-теплоэнергетик».

На Запорожской АЭС работает с 1993 года. Прошел путь от оператора реакторного отделения, ведущего инженера по управлению ректором, начальника блока АЭС до заместителя главного инженера по модернизации и управлению ресурсом. В ноябре 2022 года было объявлено, что Юрий Черничук занял должность первого замглавы АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС» — директора ЗАЭС.

Женат.

Запорожская АЭС

Досье

ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. АЭС состоит из шести энергоблоков на реакторах советского дизайна ВВЭР-1000 установленной энергомощностью 1 ГВт каждый. Первые четыре энергоблока начали работать в 1984–1987 годах, пятый и шестой блоки — в 1989 и 1995 годах. ЗАЭС в 2021 году выработала 35,5 млрд кВт•ч, что составляло около 23% от всей выработки энергосистемы Украины.

С марта 2022 года ЗАЭС находилась под обстрелами, постепенно реакторы останавливали, а к 11 сентября все шесть энергоблоков перестали вырабатывать электроэнергию из соображений безопасности. В октябре 2022 года президент РФ подписал указ, согласно которому собственником ЗАЭС стало российское государство. Оператором станции — дочерняя структура концерна «Росэнергоатом» АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

Интервью взяла Полина Смертина

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