«Думаю, что следующим президентом в России будет Путин»

Российское руководство не склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине, понимая: 70 тыс. белорусских военнослужащих дополнительно на поле боя «ничего не дадут». Об этом в большом интервью, опубликованном в четверг, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он уверен, что Минск должен быть вовлечен в переговоры о мире. Отвечая на вопросы, господин Лукашенко также порассуждал о своих коллегах из РФ и с Украины Владимире Путине и Владимире Зеленском. И если первый, как уверен белорусский лидер, наверняка будет переизбран на выборах-2024, то в случае голосования на Украине победу одержит «кто-то из военных». Впрочем, до выборов в воюющей республике дело может и не дойти: Александр Лукашенко уверен, что нежелание украинских политиков вести переговоры с Москвой может привести к военному перевороту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Слушай, что может случиться?»

В интервью украинской журналистке Диане Панченко Александр Лукашенко подробно рассказал о том, как начиналась острая фаза украинского конфликта и к чему все в итоге может прийти. Так, белорусский лидер заверил, что до начала специальной военной операции России на Украине он не обсуждал с президентом РФ возможность такого развития событий. Между тем за несколько дней до 24 февраля 2022 года господин Путин высказал одну просьбу.

«Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась. Он мне дословно сказал (впервые тоже об этом вам говорю): “Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники…” Конечно, союзники, все знают наши договоры: против России кто-то воюет — мы вступаем в войну, против Беларуси — они вступают в войну, у нас единая армия фактически здесь создана.

“Если вдруг что случится… (слова Владимира Путина.— «Ъ»)”. Я говорю: “Слушай, что может случиться?” — “Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста”»,— рассказал Александр Лукашенко.

Он признал, что отдельные части вооруженных сил РФ в начале специальной военной операции пересекали границу Украины из Белоруссии. Это происходило в районе Чернобыля.

Однако прямого участия Минска в событиях не было — и Александр Лукашенко, как следовало из его слов, такого сценария стремится избежать. «Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда»,— заявил белорусский лидер. В случае же агрессии против Белоруссии страна, как отметил Александр Лукашенко, будет иметь право на применение «всего арсенала оружия для сдерживания».

В числе прочего господин Лукашенко рассказал, что российское руководство не склоняет Минск к прямому участию в специальной военной операции: «Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст. Дополнительно 70 тыс. человек (служащих белорусской армии.— “Ъ”) ничего не дадут». По словам белорусского лидера, у россиян и так вполне «хватает живой силы и техники».

«Рассчитывали, что Украина не будет воевать»

Отвечая на вопросы, Александр Лукашенко высказал мысль, что российское военное командование при планировании операции правильно просчитало не все: «Ошибка военных, наверное, была в том, что они рассчитывали, что Украина не будет воевать и не будет вот этих потерь и такой войны».

Между тем белорусский лидер заверил, что позиции РФ с самого начала были максимально прочными и остаются таковыми сейчас.

Как утверждает Александр Лукашенко, войска РФ могли взять Киев за несколько дней, как и планировалось изначально, президент Украины Владимир Зеленский уже «сидел в погребе», когда российские войска стояли на окраинах Киева. Но Владимир Путин, добавил господин Лукашенко, отказался от штурма, чтобы избежать большого числа жертв.

А вот позиции Киева Александр Лукашенко прочными не считает. «У вас (на Украине.— “Ъ”) за время контрнаступления 45 тыс. человек погибли и калеками ушли. Потери у вас на фронте — один к восьми,— сказал Александр Лукашенко (источник информации он не привел).— А у России 250 тыс. резерва, вооруженные современной техникой. Вот они вас перемелют, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь,— они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье».

В целом, по словам Александра Лукашенко, перспективы Киева печальны. «Поляки руки потирают, подталкиваемые американцами… У вас останется клочок (земли.— “Ъ”), если останется. Вот что с вами будет»,— заявил он украинской журналистке.

Выход, как считает президент Белоруссии, один — сесть за стол переговоров. «Они должны начаться без предварительных условий. Это классика любой дипломатии, я так считаю. Сесть за стол переговоров и обсуждать все — и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Все там надо обсуждать. Садимся, вырабатываем повестку дня»,— сказал Александр Лукашенко. И при этом подчеркнул, что свою роль должна сыграть и Белоруссия: «Мы граничим с Украиной, мы фактически “соагрессоры”, как принято у вас и на Западе говорить. Естественно, там есть наши интересы, и наша позиция должна быть слышна… Поэтому я не исключаю, что Беларусь (на каком уровне — это не обсуждается сегодня) обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс».

«С бухты-барахты Путин ничего делать не будет»

Высказался Александр Лукашенко и лично о своих коллегах в РФ и на Украине. Так, он рассказал, что не замечал у Владимира Путина «каких-то имперских замашек» и не считает, что он ведет себя необдуманно. «То, что Путин не сошел с ума, это я вам сто процентов могу сказать… Он человек, считай, военный. У него жизнь и работа была, где надо было просчитывать много наперед. Он действительно просчитывает. Но он никогда, я уверен, никогда не просчитывал, что вот надо поработить кого-то. Чепуха это. С бухты-барахты (Владимир Путин.— “Ъ”) ничего делать не будет».

Александр Лукашенко не сомневается, что его коллега останется на своем посту и после 2024 года:

«Думаю, что следующим президентом в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин. Соперников сейчас в России у Путина нет».

А вот Владимир Зеленский, как уверен белорусский лидер, находится в принципиально ином положении: «Если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных (победит.— “Ъ”). Буданов (начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.— “Ъ”) там или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он (не Зеленский.— “Ъ”)».

По словам Александра Лукашенко, «многие люди начинают реально давать оценку Зеленскому». «Поэтому он и мечется. Назначать выборы — когда они у вас там, через год-два будут,— или, пользуясь военным положением, отсрочить их»,— добавил он.

Впрочем, украинские военные, как считает белорусский лидер, могут и решить не ждать выборов. «Политики ваши (из-за своего нежелания вести переговоры с Москвой.— “Ъ”) доиграются до того, что не Путин, не Россия, а военные украинские свергнут эту политическую элиту во главе с Зеленским. Потому что военные видят бесперспективность того, что там (на поле боя.— “Ъ”) происходит»,— предположил президент Белоруссии.

Рассказал Александр Лукашенко и о своих планах. «Я не принял никаких решений (насчет участия в президентских выборах-2025.— “Ъ”), честное слово. Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму». По словам президента, у него сейчас много других дел, ему надо «выстоять» и «выдержать» и «не вляпаться в какую-нибудь историю».

Спросили его и о личном. На вопрос, возникали ли у него когда-нибудь мысли о «яхте в Монако», президент Лукашенко ответил так: «Никогда не было. Я вообще не такой человек. Яхта, жара, солнце — это не мое… Если зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи, места нет. У нас там есть база государственная… Мне больше ничего не надо… Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси».

Павел Тарасенко