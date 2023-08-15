X5 Group закрыла сделку по покупке сети «Виктория»

Х5 Group уведомила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России о закрытии 14 августа сделки по покупке сети «Виктория», входившей ранее в ГК «Дикси» совладельца группы «Меркурий» Игоря Кесаева и его партнеров. В сделку не вошли магазины в подмосковном Долгопрудном — их передали третьим лицам, так как доля рынка в этом городе у X5 Group достигает положенных законом 25%. Таковы были условия, выдвинутые со стороны ФАС.

Ритейлер также распространил на «Викторию», «Викторию Квартал» и «Дешево» действующие в сети ограничения наценок на отдельные позиции продуктов питания. X5 Group обещает каждую неделю направлять в ФАС информацию о средних закупочных и розничных ценах на социально значимые продовольственные товары первой цены в этих магазинах.

ФАС сообщила 1 августа, что удовлетворила ходатайство ООО «Корпоративный центр ИКС 5» о покупке ООО «Виктория Балтия» при условии исполнения предписания службы.

Екатерина Ракитина