Огневой вал

Взрыв, прогремевший поздно вечером в понедельник на автосервисе, расположенном на окраине Махачкалы, унес жизни более 30 человек, около 70 человек пострадали. Вторник, 15 августа, объявлен в Дагестане днем траура по погибшим в результате ЧП. Судьба нескольких человек остается до сих пор неизвестной — родственники пытаются найти их через соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в Махачкале

Фото: МЧС РФ Последствия пожара в Махачкале

Фото: МЧС РФ

Первые сообщения после взрыва, мощность которого была настолько велика, что его слышали жители Каспийска, расположенного в 30 км от места происшествия, связывали его с АЗС «Нафта 24». Заправка находится на первом километре трассы Махачкала—Сулак, в районе села Новокули, и территориально относится к Кумторкалинскому району республики. Однако спустя несколько часов после ликвидации мощного пожара и разбора завалов стало понятно, что рвануло сначала не на АЗС, а через дорогу от нее, в помещении автосервиса. По предварительным неофициальным данным, там хранилась селитра.

По данным МВД, последствия взрыва, точнее серии взрывов, охвативших территорию заправки, могли быть гораздо более тяжелыми, но взорвались лишь две цистерны с топливом из восьми.

До полуночи власти сообщили о гибели пяти человек, количество пострадавших, согласно официальным данным, не превышало десяти. Однако по сообщениям и видео пользователей сети с места происшествия и из ближайшей районной больницы было понятно, что жертв и пострадавших гораздо больше.

Одно из распространенных в соцсетях видео, снятое из проезжавшей по трассе машины, зафиксировало момент взрыва в здании автосервиса: несколько десятков человек стоят в непосредственной близости от него, просто наблюдая пожар, а движение по шоссе не прекращается.

Множество машин припарковано и вдоль проезжей части. Контролируемую съемку обрывает взрыв — дальше смартфон, выпавший из рук владельца, который выжил, снимает отсветы пламени, слышны голоса пострадавших.

По словам местных жителей, расположенный неподалеку оптовый овощной рынок привлекает множество посетителей, и каждый вечер на отрезке трассы перед постом ГИБДД на въезде в Махачкалу образуются пробки.

Локализовать пожар, охвативший площадь в 600 кв. м, спасателям удалось к часу ночи.

Утром в Махачкалу вылетел самолет Ил-76 МЧС России с врачами отряда «Центроспас», психологами Центра экстренной психологической помощи и специалистами Минздрава России, которые будут сопровождать пострадавших во время их эвакуации в Москву.

На утреннем заседании правительственного оперштаба было объявлено, что, по данным на 6:00 вторника, погибло 27 человек, еще 75 пострадали.

Из резервного фонда решено выделить по 1 млн руб. семьям погибших при взрыве. Получившим тяжкий вред здоровью республика заплатит 400 тыс. руб. Компенсации за легкий вред здоровью составят 200 тыс.

«Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями»,— заявил глава республики Сергей Меликов. Он поручил ввести на территории Кумторкалинского района режим ЧС.

Глава региона поручил также главам городов и районов помочь семьям погибших с организацией ритуальных услуг.

«Прошу не просто оказать помощь, а взять на себя организацию захоронения погибших. Мы единый народ, одна семья. Давайте отнесемся к этой трагедии как к своей собственной. Я убедительно прошу вас оказывать всю необходимую помощь родным».

В девять утра МЧС России сообщило, что при проведении аварийно-спасательных работ на месте были обнаружены тела еще трех погибших. К 11 часам пришли сообщения о том, что в больницах скончались еще несколько человек.

Следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Согласно предварительной версии СКР, в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и федеральной трассы, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Цепочку дальнейших событий следователям еще предстоит восстановить. Ход расследования дела взял на контроль руководитель следственного управления Дмитрий Беляев.

Юлия Рыбина, Махачкала