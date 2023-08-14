Блогеры держатся за YouTube

Доходы топ-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube по итогам первого полугодия увеличились в среднем на 19%, подсчитали в АБА. Лидером роста стал Влад А4, следом идет журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и телеведущая Ида Галич. Рекламодатели предпочитают YouTube, утверждают эксперты, поскольку платформа не запрещена в РФ и сохраняет хорошую конверсию. Причем многие компании продолжают работать с иноагентами, пытаясь охватить платежеспособную аудиторию, в том числе покинувшую Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Ассоциации блогеров и агентств (АБА) о доходах топ-10 блогеров в первом полугодии. Из него следует, что заработок «лидеров мнений» от рекламных интеграций на YouTube вырос на 19%, до 483 млн руб. Общее число роликов уменьшилось на 20%, до 430, но количество интеграций увеличилось на 30%, до 305. АБА не учитывала долгосрочные и спонсорские соглашения, а также аналогичные источники дохода.

Самый большой рост рекламных доходов у Влада А4: они увеличились в первом полугодии год к году в восемь раз (на 792%), до 106 млн руб. В АБА связывают рост выручки с увеличением числа рекламных интеграций: «До этого блогеру с его просмотрами хватало отчислений с партнерства с YouTube, но теперь он стал привлекать больше рекламодателей». На втором месте журналист Алексей Пивоваров, чей заработок увеличился на 55%, до 131 млн руб. На его YouTube-канале можно найти интеграции с «Яндекс Путешествиями», «Иви», «Нетологией», «Авто.ру».

Замыкает тройку роста (по абсолютным показателям) телеведущая Ида Галич: ее рекламные доходы увеличились втрое (на 186%), до 14 млн руб. У Алишера Моргенштерна (включен Минюстом в список иноагентов) — на 43%, до 20 млн руб. По итогам 2022 года заработок блогера от рекламы сократился на 80%, до 24,9 млн руб., сообщали «Ведомости». Сейчас он выступает амбассадором приложения для знакомств Twinby.

Падение доходов в АБА отмечают у трех блогеров. Больше всего потеряли журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В АБА связывают это с уменьшением числа их публикаций в целом. Так, у Юрия Дудя отмечают падение выручки от интеграций на 114%, до 63 млн руб., у Екатерины Шульман — в 18 раз (на 1700%), до 500 тыс. руб. Меньше всего сократились рекламные доходы у Ксении Собчак: на 8% — до 99 млн руб.

Рекламные доходы русскоязычных блогеров — индивидуальных предпринимателей по итогам второго квартала выросли в целом на 41%, сообщал РБК. Эксперты отмечали, что наиболее заметный рост доходов наблюдается у «лидеров мнений» на YouTube. Это связано с отсутствием возможности размещать рекламу внутри роликов, как было до отключения монетизации видеохостинга, объясняет исполнительный директор NMi Group Ирина Михеева: «Рекламодатели активно используют альтроллы (готовый клиентский ролик, интегрированный в контент видеоблогера с помощью монтажа.— “Ъ”)».

Многие крупные компании сейчас предпочитают интеграции на YouTube, а не в Instagram (деятельность его головной компании Meta по работе Facebook и Instagram объявлена в РФ экстремистской и запрещена) или Telegram, полагает собеседник “Ъ” на рынке: «Видеохостинг не запрещен на территории РФ, а интеграции на RuTube не интересуют из-за низкой конверсии — площадка не может конкурировать по аудитории с YouTube».

Рекламодатели не прекращали сотрудничать с иноагентами, добавляет основатель Digital Church Марк Хлуднев: «Предполагаю, что в 2022 году они тестировали этот вид интеграций и смотрели на реакцию властей, а в итоге стали наращивать темпы сотрудничества».

Сейчас в топ предпочтений заказчиков выходят услуги, нацеленные на платежеспособную аудиторию, отмечает гендиректор «PR Девелопмент» Алла Аксенова: «Частично эта аудитория уехала». От блогеров-иноагентов ушли компании, которые видели в сотрудничестве репутационные риски, но пришли рекламодатели, нацеленные на аудиторию за пределами РФ, утверждает госпожа Аксенова.

С ней соглашается операционный директор Perfluence Евгения Казакова: «После ухода GoogleAds и Facebook Ads доля трафика сократилась, а интеграции у блогеров стали единственным способом дотянуться до аудитории в Google, YouTube и Instagram».

Юлия Юрасова