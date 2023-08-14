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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию

Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусе для тех, кто прилетает из-за границы в Россию. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также, согласно указу, выборочное тестирование на коронавирус будут проводить среди тех, кто приехал в Россию из стран, в которых эпидемиологическая ситуация ухудшается. Ранее такое тестирование могли проводить на рейсах из любых стран.

В октябре 2022 года для граждан России отменили обязательную сдачу теста на COVID-19 при возвращении в страну из-за границы. Те, кто возвращались в Россию на самолете или водном транспорте, должны были заполнять анкеты на портале «Госуслуги».

10 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 «Эрис» омикрон-штамма COVID-19. В ВОЗ считают, что новый вариант не представляет большого риска для населения «на глобальном уровне». В Роспотребнадзоре сообщали, что в России выявили 17 случаев заражения этим вариантом COVID-19.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Кто такая Эрис».

Олеся Павленко

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