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Мирослав Ромащенко назначен главным тренером «Ахмата»

Главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат» назначен Мирослав Ромащенко, сообщила пресс-служба команды. Господин Ромащенко сменил на посту Сергея Ташуева, об отставке которого стало известно 15 августа.

Мирослав Ромащенко

Мирослав Ромащенко

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Мирослав Ромащенко

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Как уточнили в пресс-службе «Ахмата», контракт с Мирославом Ромащенко рассчитан на три года. В тренерский штаб также вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

Мирославу Ромащенко 49 лет. Ранее он тренировал «Томь» и белгородский «Салют». С октября 2011-го по май 2013 года работал в «Ахмате» в штабе занимавшего тогда должность главного тренера Станислава Черчесова. Кроме того, господин Ромащенко работал в московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше», а также входил в тренерский штаб сборной России.

Подробнее о расторжении контракта с Сергеем Ташуевым — в материале «Ъ» «Первый ушел из Грозного».

Милена Костерева

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