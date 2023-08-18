Арестован сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц

Судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь арестовала сопредседателя «Голоса» (признан иностранным агентом) Григория Мельконьянца на два месяца — до 17 октября — по делу о нежелательной организации, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Мельконьянц и его адвокат Михаил Бирюков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Григорий Мельконьянц и его адвокат Михаил Бирюков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Защита господина Мельконьянца просила назначить в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий.

Следствие настаивало, что Григорий Мельконьянц «с учетом своих международных связей» может повлиять на свидетелей или скрыться, пишет «Медиазона» (признана иностранным агентом) со ссылкой на корреспондента.

Следователь также просил судью приобщить к материалам заседания таблицу с данными о пересечении границы России господином Мельконьянцем. Тот, в свою очередь, отметил, что у него изъяли оба загранпаспорта при обыске.

17 августа дома у Григория Мельконьянца в Москве и еще 14 сотрудников «Голоса» в восьми регионах прошли обыски. В отношении господина Мельконьянца возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой части — лишение свободы до шести лет.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» было образовано в 2013 году. 18 августа 2021-го Минюст внес «Голос» в реестр иностранных агентов. Спустя год Роскомнадзор заблокировал сайт движения за публикацию «недостоверной общественно значимой информации о российской военной операции на Украине».

27 сентября 2021 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами». В тот же день «Голос» приостановил членство в этой организации.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Голосу" припомнили связь с Европой».