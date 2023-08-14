Банк России по-прежнему не видит угроз для финстабильности из-за курса рубля

Банк России в очередной раз заявил, что угрозы для финансовой стабильности из-за падения курса рубля нет. Сегодня, 14 августа, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 руб., курс евро — выше 110,4 руб.

«На сегодня угрозы финансовой стабильности нет. Обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов. Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса»,— сообщили в пресс-службе ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

Регулятор отметил, что дальнейшие действия по денежно-кредитной политике будут направлены на нейтрализацию последствий от этих факторов для стабилизации инфляции на 4% в 2024 году. «Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях»,— добавили в Банке России.

Падение российской валюты ускорилось с начала августа и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. 11 августа зампред Банка России Алексей Заботкин говорил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности страны. Сегодня, 14 августа, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро рос до 110,4 руб. В качестве главной причины ослабления рубля помощник президента Максим Орешкин назвал мягкую денежно-кредитную политику. Однако, по его словам, Банк России способен нормализовать ситуацию.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ FM» «Рубль ускоряет падение».

Милена Костерева