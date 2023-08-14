Орешкин спрогнозировал рост дополнительных нефтегазовых доходов до 800 млрд руб.

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что нефтегазовые доходы существенно увеличатся в ближайшие месяцы. Согласно его прогнозу, дополнительный объем этих доходов до конца года составит 800 млрд руб.

«На фоне роста цен на нефть и газ уже в ближайшие месяцы поступления нефтегазовых доходов существенно прибавят, а объем дополнительных (сверх базового уровня) нефтегазовых доходов до конца года составит около 800 млрд руб.»,— написал помощник президента в колонке для ТАСС. По его словам, рост дополнительных нефтегазовых доходов позволит существенно снизить использование средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

Господин Орешкин отметил, что по итогам второго квартала бюджет продемонстрировал дефицит в размере 0,3 трлн руб. после дефицита 2,1 трлн руб. в прошлом квартале. По итогам третьего квартала стоит ожидать профицитный бюджет, добавил он. По итогам года бюджетный баланс приблизится к плановому уровню в 2,0% ВВП.

По словам Максима Орешкина, такой позитивной динамике способствует активный рост бюджетных доходов: так, ненефтегазовые доходы во втором квартале выросли на 43,6% год к году — за июль прирост составил 35,5%. По его прогнозу, сильная экономическая динамика обеспечит высокие темпы роста ненефтегазовых доходов в дальнейшем.

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что, несмотря на то, что экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июле сохранился на уровне 7,3 млн (б/с), доход от экспорта топлива за месяц вырос на $2,5 млрд и достиг $15,3 млрд. В августе Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 73,2 млрд руб..

К 1 июля объем ФНБ составлял 12,67 трлн руб. За месяц он размер вырос на 317 млрд руб., но сократился на $7,5 млрд в долларовом выражении. По итогам июня объем ФНБ вырос на 643,2 млрд руб. — до 13,3 трлн руб.

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Анастасия Ларина