Депутат Аксаков: россиянам наплевать на курс доллара

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков убежден, что большинство россиян не интересует курс доллара. Сам он за валютой следит, но по долгу службы. Россия же, по его словам, находится на пике развития в новейшей истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства»,— сказал Ura.ru господин Аксаков.

Будучи депутатом от Чувашии, он добавил, что республика «живет полноценной жизнью», у ее жителей «на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям». Россия, по его мнению, «находится в позитивном тренде своего развития».

«Я имею в виду не с точки зрения темпов роста, они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики. А сейчас машиностроение, приборостроение, электротехника развиваются»,— утверждает депутат.

Сегодня, 14 августа, доллар превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года, курс евро поднялся выше 110 руб. С начала августа падение рубля ускорилось и составило около 7% — это больше, чем за весь июль. Помощник президента Максим Орешкин назвал причиной ослабления рубля мягкую денежно-кредитную политику, но выразил уверенность, что Центробанк нормализует ситуацию.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ FM» «Рубль ускоряет падение».

Лаура Кеффер