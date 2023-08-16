Принцип неснимаемости

Члены комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству разработали пакет поправок, устанавливающих ответственность за публикацию информации о расположении и работе российских военных, а также о любых «прилетах» на территории РФ. Гражданам-нарушителям будет грозить до 50 тыс. руб. штрафа, а рецидивистам — до трех лет тюрьмы. Исключением станут лишь сведения, которые распространяют официальные органы власти или публикуют СМИ в установленном военными порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенаторы предупреждают, что публикуемая в соцсетях информация о «прилетах» позволяет врагу наносить России еще больший ущерб

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сенаторы предупреждают, что публикуемая в соцсетях информация о «прилетах» позволяет врагу наносить России еще больший ущерб

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с «рабочими вариантами» трех законопроектов, которые планируется внести в Госдуму ближе к ее осенней сессии. Один из них предусматривает изменение федеральных законов о СМИ и о защите информации: в первом случае будет расширен список запретов на злоупотребление свободой массовой информации, во втором — перечень данных, подлежащих блокировке по требованию генпрокурора. Под запрет попадет любая информация, в том числе фото и видео, которая будет содержать данные о дислокации и передислокации вооруженных сил РФ или «других войск, воинских формирований и органов», о военной инфраструктуре и «критически важных объектах», если эта информация позволяет установить место их нахождения, оценить факт их поражения и характер повреждений; о «месте обстрела или попадания снаряда» на территории РФ; о перемещении и использовании вооружения и боеприпасов, ПВО, БПЛА и других спецсредств, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска и траекторию полета — кроме сведений, «разрешенных к открытому опубликованию».

За скобки выносятся случаи, когда подобная информация опубликована государственными органами, наделенными соответствующими полномочиями, «доведена их официальными представителями» или распространена СМИ в «установленном порядке».

Глава конституционного комитета Андрей Клишас пояснил “Ъ”, что устанавливать этот порядок будут военные.

Два других законопроекта предусматривают административную и уголовную ответственность за нарушение вводимых запретов. Так, Кодекс об административных правонарушениях пополнится статьей о «распространении информации, позволяющей идентифицировать место нахождения вооруженных сил РФ, воинских формирований, военной, гуманитарной, стратегической инфраструктуры» (ст. 20.3.5). Такие действия повлекут наложение штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. на физических лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. на должностных и от 300 тыс. до 500 тыс. руб. на юрлиц.

А в Уголовном кодексе появится статья с аналогичным названием (ст. 283.3), которая будет предусматривать до трех лет лишения свободы для лиц, уже получивших «административку» и в течение года вновь нарушивших запрет. В тексте оговаривается, что ответственность будет наступать за публикацию запрещенной информации «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

В условиях спецоперации на территории Украины публикуемая СМИ и гражданами информация о «прилетах» и «отлетах» становится «источником сведений для определения стратегии ведения боя противника», говорится в пояснительной записке.

Например, запуск ракеты, запечатленный на видео, «методом математического расчета» позволяет ВСУ установить местоположение пусковой установки. А фото и видео «места попадания снаряда на территории РФ» дают противнику возможность корректировать координаты ведения боевых действий, уточняется в документе.

Аналогичный по смыслу законопроект с начала года разрабатывают в Госсовете Крыма (см. “Ъ” от 15 августа). Там предлагают ввести ответственность за распространение информации о военных объектах на территориях с особым правовым режимом (контртеррористическая операция, военное положение, максимальный или средний уровни реагирования), но ограничиться «административкой». Штраф для физлиц при этом предложен чуть меньше — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Председатель комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов ранее говорил “Ъ”, что документ получил одобрение Совета законодателей и готовится к внесению в Госдуму в осеннюю сессию. Андрей Клишас со своей стороны не стал комментировать “Ъ” инициативу крымчан, пояснив, что с текстом их законопроекта незнаком. А господин Трофимов предположил, что документы могут дополнить друг друга. Правда, депутаты Госдумы обычно отдают предпочтение законопроектам федеральных коллег.

Стоит отметить, что на Украине похожие нормы действуют уже почти полтора года.

Еще в марте 2022-го был принят закон, жестко ограничивающий распространение информации о перемещении военных, последствиях обстрелов, работе ПВО и проч. А Служба безопасности Украины регулярно отчитывается о задержании граждан, публикующих такие фото и видео в соцсетях.

По оценке адвоката Олега Елисеева, в случае принятия законопроектов в предлагаемой редакции под запретом окажется публикация любых сведений о военных, о спецоперации или о попадании снарядов, даже если это происходит на уровне обсуждения местных событий. В то же время запрет не распространяется на личную переписку, добавляет он. Впрочем, в таком виде законы вряд ли будут приняты, считает эксперт, так как в настоящий момент «установленного порядка» опубликования информации не существует. Можно предположить, что авторы видят некий специальный механизм передачи этих сведений в СМИ, куда должна централизованно поступать информация, но это противоречит положениям закона о СМИ, напоминает юрист.

«Установленный порядок» получения и распространения информации может быть предусмотрен только законодателем, настаивает экс-председатель Совета по правам человека при президенте и автор закона о СМИ Михаил Федотов: по Конституции права и свободы граждан могут быть ограничены исключительно федеральным законом. На самом деле, добавляет он, есть простой способ решения проблемы — введение военной цензуры, что уже предусмотрено законом о военном положении.

Андрей Прах, Анастасия Корня; Александр Дремлюгин, Симферополь