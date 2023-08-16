Собянин: на спецоперации воюют 45 тысяч москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на форуме «Территория смыслов», что в зоне специальной военной операции сейчас находится 45 тыс. москвичей. По словам главы города, около 20 тыс. из них — это контрактники и добровольцы. Около 20 тыс. — мобилизованные москвичи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, но я думаю, что не менее 5 тыс.»,— добавил мэр (цитата по «Интерфаксу»). Мэр подчеркнул, что 45 тыс. москвичей — «это значительная часть из тех, кто там находится».

Также мэр отметил, что Москва вложила в строительство укреплений на фронте «столько, сколько все остальные регионы вместе взятые». При этом во время их строительства погибло более 20 москвичей, более 100 было ранено.

Отметим, что 26 июля Сергей Собянин приводил несколько иные цифры. Посещая пункт отбора на военную службу по контракту мэр сообщил, что 10 тыс. москвичей уже записались на службу в зону СВО. Число мобилизованных тогда он также оценивал в 20 тыс.

Соответственно, за три недели на службу по контракту записалось около 15 тыс. человек.

22 июня Сергей Шойгу, выступая на заседании Совета безопасности, говорил, что каждый день контракт с Минобороны заключают 1336 человек. «То есть каждые сутки получаем полк»,— говорил тогда министр. Общее число заключивших на тот момент контракт он оценивал в 114 тыс.

Частичную мобилизацию в России объявил 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин. 17 октября Сергей Собянин объявил о завершении в Москве мобилизации. В городе для мобилизованных предусмотрен ряд мер поддержки. В частности, это внеочередное зачисление их детей в детсады и освобождение от платы за услуги этих учреждений, бесплатное питание для школьников. Кроме того, призванным в войска гражданам обещали доплачивать по 50 тыс. руб. в месяц.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».