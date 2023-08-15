ОАЭ и Индия провели первую сделку по продаже нефти за местную валюту

Между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби и индийским нефтегазовым предприятием Indian Oil Corporation Limited состоялась первая сделка по продаже сырой нефти в рамках системы расчетов в местной валюте. Об этом сообщило посольство Индии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В сообщении посольства, которое приводит «РИА Новости», отмечается, что в рамках сделки предусматривалась продажа около 1 млн баррелей сырой нефти. Для трансакции были использованы как индийские рупии, так и дирхамы ОАЭ.

Это первый в истории Индии расчет в местной валюте с ОАЭ. Ожидается, что за счет расчетов в местной валюте удастся сократить трансакционные издержки и необходимое для осуществления переводов время. Кроме того, стороны надеются, что такие расчеты позволят увеличить зависимость от местных валют. Индийское посольство обратило внимание, что в рамках сделки трейдеры могут выбрать валюту платежа по взаимному согласию.

В июле Индия и ОАЭ подписали два меморандума, направленных на активизацию использования национальных валют для трансграничных трансакций. Целью соглашений также было расширение использования местной валюты и связывание платежных систем и системы обмена сообщениями. Подписание документов было приурочено к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в ОАЭ.

Милена Костерева