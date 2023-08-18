«Росконгресс»: США в первом квартале нарастили импорт удобрений из РФ на 127%

По итогам первого квартала импорт удобрений из России в США достиг $596 млн. Это на 127,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее ($262 млн), говорится в исследовании «Росконгресса».

По его данным, США входят в тройку главных экспортеров российских удобрений, уступая Индии и Бразилии. Объемы покупок нарастили все три страны. Сильнее всего выросли поставки в Индию, которые достигли почти $708 млн. В первом квартале 2021 года в эту страну было отгружено удобрений на $78 млн.

При этом доля России на европейском рынке за последние годы значительно уменьшилась, и ее место занимают поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго, США. «Ожидается, что страна сохранит ведущие позиции на рынках Латинской Америки и в Индии, на которую приходится 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе»,— сказано в исследовании (цитата по «РИА Новости»).

Российские производители удобрений по итогам семи месяцев нарастили выпуск на 3%, отчасти за счет роста спроса на внутреннем рынке. С 1 сентября химическим компаниям грозит рост экспортной пошлины, от которой особенно пострадают производители фосфорных и сложных удобрений, что может увеличить конкуренцию на внутреннем рынке. Мировые цены на удобрения в первом полугодии снижались на фоне падения цен на газ.

Подробности — в материале «Ъ» «Удобрения принимаются внутрь».

Лаура Кеффер