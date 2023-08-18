МВД ограничило полномочия Интерпола в России

Министерство внутренних дел выпустило приказ, ограничивающий полномочия Интерпола на территории России. Согласно документу, бюро сможет только проводить опросы, наводить справки и осуществлять отождествление личности. Сам приказ №199 датирован 31 марта, но был зарегистрирован 17 августа и опубликован сегодня.

Как следует из документа, Интерпол больше не может вести в России оперативно-разыскную деятельность.

Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, в нее входят 195 стран. Интерпол занимается координацией национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

Россия вступила в Интерпол в 1990 году. С 1996 года в структуре МВД работает Национальное центральное бюро Интерпола, которое занимается международным полицейским сотрудничеством по линии Интерпола.