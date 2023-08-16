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Коммерсантъ FM
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Интернет объявляют в розыск

Силовики смогут получать данные с электронных устройств до решения суда

МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Изменения дадут силовикам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан. Это ускорит разыскные мероприятия, но может привести к злоупотреблениям.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

МВД предлагает прямо описать право силовых структур в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени. Поправки к ФЗ от 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРД), разработанные МВД и опубликованные на портале правовых актов 14 августа, добавляют в закон возможность исследования любой «информации, содержащейся в технологических системах ее передачи», включая интернет. ОРМ в РФ могут проводить, в частности, сотрудники МВД и ФСБ.

В пояснительной записке сказано, что данные, в том числе текстовые сообщения, в рамках ОРД можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и других электронных носителей. То есть речь идет об удаленном доступе к информации. Инициатива объясняется тем, что в России широкое распространение получили интернет-преступления, например, с использованием частных сетей (VPN). По данным МВД, в 2022 году было выявлено более 522 тыс. таких преступлений, что составило 22% от их общего количества.

В июне 2021 года уже были приняты поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», которые позволяют правоохранителям запрашивать в рамках ОРМ данные о геолокации (местонахождении абонента). Сделано это было, по заверениям депутатов, для облегчения поиска пропавших людей.

Сейчас для получения доступа к сообщениям граждан (они защищены тайной переписки) МВД нужно решение суда, но поправки упростят процедуру и сократят сроки, поясняет партнер юрфирмы «Братья Яблоковы» Артем Яблоков: «Это позволит правоохранителям сразу приступать к исследованию информации. Но разрешение суда нужно будет в любом случае, хоть и постфактум». Источником информации могут быть устройства физлиц, данные операторов связи, провайдеров и IT-компаний, говорит руководитель «Интернет-розыск» Игорь Бедеров: «Под действие проекта подпадает и трафик: история выхода в сеть, передаваемые через мессенджеры данные, работа с внешними облачными сервисами и т. д.».

В МВД не ответили на запрос “Ъ”. Собеседник “Ъ” в правоохранительных органах пояснил, что главная цель поправок — официально «включить интернет и другие средства связи в перечень того, что можно исследовать в рамках ОРД». Крупные операторы связи отказались от комментариев.

Сейчас для правоохранителей проблематично отнести к оперативному мероприятию, например, фиксации (заверения) содержимого веб-страницы или переписки на форуме, говорит специалист Лаборатории компьютерной криминалистики F.A.С.С.T. (ранее Group-IB) Игорь Михайлов: «Из-за этого невозможно использовать их для доказательств преступления». Также изменения позволят устранить правовую коллизию, когда иностранные IT-компании хранят данные россиян физически за пределами страны, а сотрудники полиции по закону имеют право работать только в РФ, уточняет он: «Теперь данные можно будет изучить через пользователя в РФ — компанию или физлицо».

С обращениями в рамках ОРМ имеет дело любой хостинг-провайдер, говорит гендиректор провайдера RuVDS Никита Цаплин. Но сейчас сбор данных уже реализован в виде СОРМ (Система оперативно-разыскных мероприятий) и ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые установлены на сетях связи, отмечает он. Поэтому эксперт считает поправки избыточными.

С ним согласен партнер юрфирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев: «Уже сейчас у правоохранительных органов нет особых трудностей, чтобы законно изъять телефон, ноутбук, планшет и исследовать их, в том числе переписку и другую информацию. В этом плане ничего не меняется». Но упрощение удаленного доступа к данным граждан, по мнению юристов, «чревато злоупотреблениями» со стороны силовиков.

Татьяна Исакова, Анна Занина

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