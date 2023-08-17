Инициатива увольняема

Как стало известно “Ъ”, гендиректор группы Т1 Игорь Калганов покидает компанию, которую возглавлял чуть больше года. Вместе с ним может уйти ряд других топ-менеджеров. За год руководства господин Калганов анонсировал ряд крупных проектов, в том числе инвестиции в производство микроэлектроники, беспилотников, космические технологии, говорил о планах выхода на IPO. Источники на IT-рынке считают, что именно «излишние инициативность и самостоятельность» вызвали вопросы у акционеров.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игорь Калганов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Гендиректор группы Т1 Игорь Калганов в ближайшее время покинет свой пост, рассказал источник “Ъ” на IT-рынке. «Топ-менеджеры компании, контролирующей Т1, недовольны работой Калганова, вероятность его ухода велика»,— уточнил источник “Ъ” в Т1. По словам одного из собеседников “Ъ”, «в аналогичной ситуации находится» и замдиректора по стратегии Ольга Добрякова. В T1 “Ъ” подтвердили, что Игорь Калганов покидает холдинг, не уточнив детали. Сам господин Калганов от комментариев отказался.

Игорь Калганов назначен гендиректором группы Т1 в мае 2022 года. Он сменил Сергея Соловьева, возглавлявшего компанию в 2020–2022 годах. Сам господин Калганов в это время был гендиректором группы «Иннотех» (входит в Т1), а с 2019 по 2020 год занимал пост технического директора и вице-президента «ИКС Холдинга». В сообщении группы Т1, посвященном назначению господина Калганова, говорилось, что он будет отвечать «за адаптацию стратегии компании под новые условия, создание и развитие в рамках холдинга новых технологических направлений, повышение операционной эффективности».

ООО Т1 (головная структура группы Т1) ранее называлось «Техносерв», компанию в 1992 году основали Алексей и Дмитрий Ананьевы. В январе 2018 года они поделили активы, «Техносерв» получил Алексей Ананьев. Он продал 40% компании ВТБ, а затем заложил там же еще 49,99%. В декабре 2018 года господин Ананьев был отстранен от управления, а в апреле 2021 года ВТБ изменил название холдинга на группу Т1.

Весной 2022 года, после включения банка в SDN-лист США, ВТБ объявил о продаже доли закрытому паевому инвестиционному фонду «Ось». Сейчас, по данным «СПАРК Интерфакс», структура собственников Т1 выглядит так: 69,4% — у Юлии Манкос через ООО «Сирокко Технолоджи», еще 0,1% — у нее же напрямую, 30,5% — у «Оси». Доли госпожи Манкос находятся в залоге у ВТБ. Выручка Т1 в 2022 году, по собственным данным, превысила 166,7 млрд руб. Чистую прибыль Т1 не раскрывает, как и реальных бенефициаров компании. В ВТБ “Ъ” сообщили, что решения в отношении топ-менеджмента компании — прерогатива ее владельцев: «ВТБ покинул состав акционеров Т1 в 2022 году, сегодня мы взаимодействуем как технологические партнеры».

За год работы в должности гендиректора группы Т1 Игорь Калганов сообщил о планах провести IPO компании к 2024 году, а до этого развивать ее в нескольких капиталоемких направлениях. Например, в феврале в интервью “Ъ” он говорил об интересе Т1 к инвестициям в «производство микроэлектроники, беспилотников и авиационной техники, ракет». Forbes господин Калганов в июне рассказал о планах «развернуть большую космическую программу» с SR Space.

В мае топ-менеджер принимал участие во встрече разработчиков и производителей БПЛА с президентом Владимиром Путиным. Собеседник “Ъ” в крупной IT-компании считает, что владельцев Т1 не устроила именно эта «излишняя инициативность и самостоятельность» господина Калганова.

Топ-менеджер крупного российского разработчика ПО согласен, что причиной увольнения могла стать «неудовлетворенность акционеров работой Игоря Калганова». Источник “Ъ” подчеркивает, что «Т1 до сих пор связана с ВТБ как минимум в качестве основного IT-подрядчика» (в банке на запрос “Ъ” не ответили) и, «возможно, акционеров не устроило направление значительных ресурсов на проекты, не связанные с разработками для банка».

Никита Королев, Татьяна Исакова