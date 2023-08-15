Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иди копи

Банк России поддержал энтузиастов накоплений двузначной ключевой ставкой

Ключевая ставка Банка России на внеочередном заседании совета директоров повышена до 12% годовых. Этого, как предполагает ЦБ, достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году, поэтому информации о том, что произойдет со ставкой 15 сентября, уже на очередном заседании совета, регулятор не дал. В рассуждения о характере связи курса рубля, инфляции, импорта и динамики кредита Банк России, комментируя свое решение, вдаваться не стал. В любом случае, если валютный курс в ближайшее время существенно укрепится, это не будет прямым следствием нового уровня ставки.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вопрос о том, почему Банк России принял решение собрать внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, еще достаточно долго останется без ответа: комментируя принятое решение об увеличении ставки с 8,5% до 12% годовых, ЦБ не стал сообщать, какая именно дополнительная информация заставила его нарушить график заседаний. Формально объяснение звучит так: «Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%». Сложно предполагать, что триггером для ЦБ послужило отсутствие в начале августа даже признаков августовской «плодоовощной» дефляции — остальные же данные были известны и на момент последнего очередного заседания его совета директоров.

В последовавшем чуть позже комментарии ЦБ описан тот же механизм разгона взаимовлияния возросшего спроса, объемов импорта и спроса, который упоминался в последних публикациях и выступлениях представителей Банка России с оговоркой: изменение уровня ставки соответствует «произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса». Иными словами, дополнительные проинфляционные риски создало именно ослабление рубля. ЦБ вполне справедливо не стал вдаваться в вопрос о том, что в этом эффекте первично, а что вторично, и предпочитает рассматривать и предстоящий разгон инфляционных ожиданий (который в российской реальности, видимо, действительно сильно связан с курсом доллара США — еще со времен массированного продовольственного импорта 1990-х) как данность, на которую стоит реагировать заранее.

Отметим, что само по себе решение по ставке не обязательно стабилизирует валютный рынок — во всяком случае, наблюдения Банка России за временными лагами в сложном механизме трансмиссии денежно-кредитной политики показывают, что они стали большими, чем год назад.

Текущая стабилизация курса — это лишь стабилизация ожиданий рынков и учет ими предположений о том, как новый уровень ставки повлияет на динамику кредита, внутреннего спроса, а через него — на спрос на импорт и косвенно на валютный курс.

Сами по себе эти события должны произойти, видимо, не ранее первого квартала 2024 года. В процессе, возможно, улучшится ситуация с сальдо платежного баланса и выяснится истинный размер бюджетного дефицита 2023 года, который может к осени оказаться ниже текущих прогнозов,— и решение Банка России может добавить в возможное укрепление рубля дополнительный импульс. В любом случае мгновенного восстановления курса рубля решение ЦБ по ставке не вызвало, при этом новый уровень ставки уже учтен и фондовым рынком, и банками.

Между тем само по себе решение ЦБ поднять ставку на 350 базисных пунктов, в отличие от предыдущих изменений на уровне 25–50 пунктов, в состоянии изменить многое — и в первую очередь сократить очень быстрый рост кредита в российской экономике, который во многом обеспечивает бурный рост импорта. В логике ЦБ повышения ставки достаточно для «такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году».

Как банки начали реагировать на решение ЦБ

В комментариях Банка России нет указания на то, какое решение может быть принято советом директоров 15 сентября. Формально ставка может быть и снижена, и повышена, и сохранена — все, видимо, будет зависеть от того, как в ближайшие недели на сильное повышение ставки отреагируют финрынки: мгновенного изменения динамики цен просто не произойдет, а измерять инфляционные ожидания с частотой выше, чем раз в месяц, ЦБ не будет, и на заседании в сентябре ЦБ будет иметь дело лишь с августовскими данными инФОМ, «снятыми» на пике начинающейся валютной паники. Для ЦБ вряд ли есть смысл держать ставку на двузначном уровне более или менее долго: длительные «заградительные» для кредита банковские ставки в ряде случаев в состоянии активизировать самостоятельные проинфляционные факторы.

В ЦБ, впрочем, официально допускают повышение ключевой ставки «в случае усиления проинфляционных рисков» (формулировка не исключает повышения и в сентябре) — вероятно, это возможно в случае, если эти риски создаст продолжение девальвации рубля. По данным Bloomberg, в правительстве во вторник проходили и намечались на будущее новые совещания для обсуждения возможности самостоятельных мер по ограничению валютной волатильности — в сфере ограничения движений капитала, впрочем, по этим данным, таких решений принято не было. В любом случае принять их было бы непросто — они сейчас могут заключаться лишь в ограничении импорта, что в текущих условиях в состоянии укрепить рубль, но сократит инвестиционную активность и направит избыточный спрос, сейчас ориентированный на импорт «по любым ценам», на внутренний рынок, что само по себе инфляцию не ограничит.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...