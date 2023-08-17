Сенатор Клишас: МВД «старается не замечать» онлайн-торговлю алкоголем

Руководитель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на критику МВД предложенного им законопроекта о легализации онлайн-торговли алкоголем. Сенатор указал, что спиртные напитки уже сейчас можно приобрести через интернет, а МВД, по его мнению, «старается этого просто не замечать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июне Андрей Клишас представил законопроект, которым предлагается разрешить онлайн-торговлю спиртным на законодательном уровне. Сегодня, 17 августа, «Ведомости» опубликовали материал, в котором говорилось, что против обсуждаемой чиновниками инициативы выступило МВД. Министерство посчитало, что легализация онлайн-торговли алкоголем может привести к риску ослабления госконтроля за оборотом спиртного.

Комментируя публикацию «Ведомостей» и претензии МВД, сенатор написал в Telegram: «Отсутствие любого госконтроля за нелегальной интернет торговлей алкоголем в настоящее время без всяких ограничений… это реальность сегодняшнего дня, которую МВД старается просто не замечать».

Законопроект об онлайн-торговле алкоголем в июне был отозван Андреем Клишасом после заключения Минфина. Тогда ведомство поддержало проект концептуально, но попросило обеспечить достаточный контроль за продажей алкоголя онлайн. По данным «Ведомостей», доработанный проект закона внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Алкоголь готовят к дистанции».