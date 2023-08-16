Депутаты дают план

Из 76 пунктов плана Госдумы по реализации послания президента Федеральному собранию по состоянию на 10 августа выполнены 62, следует из справки, предоставленной “Ъ” думским аппаратом. Инициативы, связанные с остальными 14 пунктами, депутаты планируют либо принять в течение осенней сессии, либо хотя бы приступить к их рассмотрению (некоторые из них еще не внесло правительство). Эксперт отмечает, что обычно в таких планах остается несколько тем, которые рассматриваются до конца осенней сессии или даже переносятся на следующий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке Александра Жукова, в части реализации президентского послания Госдума в весеннюю сессию сделала почти все, что могла

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ По оценке Александра Жукова, в части реализации президентского послания Госдума в весеннюю сессию сделала почти все, что могла

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

С посланием к парламенту президент Владимир Путин обратился 21 февраля 2023 года, а свой план по реализации этого документа Дума утвердила в конце марта. Особое внимание в думском плане уделено вопросам интеграции новых территорий в российскую правовую систему, а также социальной помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Например, слова президента «Семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом; на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты» депутаты решили воплотить сразу в девять законопроектов, восемь из которых уже обрели силу закона.

«Большая часть плана реализации Думой послания президента в части законодательного обеспечения выполнена — исполнены 62 пункта из 76,— рассказал “Ъ” первый вице-спикер палаты, руководитель думской рабочей группы по реализации положений посланий президента Александр Жуков ("Единая Россия").— Приняты законы, касающиеся интеграции вновь вошедших территорий в правовое поле РФ, поддержки участников СВО и их семей. Так, дети участников СВО в первоочередном порядке зачисляются в детские сады и школы, а для них самих введены льготы при поступлении на бюджетные места в вузы и предоставлена возможность перевода с платного места на бюджетное». К «решениям, направленным на укрепление суверенитета, развитие экономики и социальную поддержку граждан» господин Жуков отнес правительственную инициативу о конфискации активов недобросовестных иностранных инвесторов, нарушивших закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Кроме того, в рамках реализации послания был увеличен размер социальных налоговых вычетов и внесены изменения в Налоговый кодекс о стимулировании производства высокотехнологичного оборудования, добавил депутат.

Некоторые законопроекты, записанные в думском плане, все еще находятся на рассмотрении, и работу над ними депутаты планируют завершить в осеннюю сессию. К ним относится, в частности, проект «О занятости населения в РФ», который, по словам господина Жукова, находится «в завершающей стадии подготовки к рассмотрению во втором чтении». Во втором чтении планируется обсудить и правительственный законопроект об оптимизации полномочий кабинета министров, внесенный в сентябре 2022 года. Он предполагает передачу ряда полномочий правительства в сфере экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и культуры на уровень федеральных министерств. Первого чтения дожидаются поправки группы депутатов и сенаторов о предоставлении земельных участков героям Советского Союза и России, а также полным кавалерам ордена Славы.

Отдельные положения послания (например, о повышении минимального размера оплаты труда) будут реализованы в рамках закона о бюджете на 2024 год и последующие годы или в ходе исполнения бюджета-2023, добавил Александр Жуков: «Кроме того, ожидаем внесения правительством РФ в осеннюю сессию нескольких проектов федеральных законов, в том числе изменений в законодательство в части, касающейся совершенствования системы уровней высшего образования». В послании Владимир Путин также предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, поручив правительству отработать детали. Согласно думскому плану, внесение этой инициативы тоже ожидается от правительства в течение осенней сессии.

По итогам послания-2023 были выпущены 35 поручений, адресованных в основном правительству, губернаторам, возглавляющим профильные комиссии Госсовета, и Центробанку,— за их выполнением следит Контрольное управление президента, напоминает член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук. «При этом Госдума по предложениям фракций утверждает свой собственный план: некоторые его пункты предполагают принятие уже находящихся на рассмотрении законодательных инициатив, другие — совместную с правительством разработку новых проектов, поскольку они зачастую требуют дополнительных бюджетных расходов»,— поясняет эксперт. В 2017 году, по его словам, удалось выполнить такой план на 100%, но, как правило, каждый год остается несколько тем, которые рассматривают до самого конца осенней сессии или переносят на следующий год. «Однако можно утверждать, что если законопроект был признан направленным на реализацию президентского послания, то рано или поздно его примут. Например, так было с законом о расширенной ответственности производителя, о котором Путин говорил в посланиях 2021 и 2023 годов, но принят он был только в конце июля 2023-го»,— заключает господин Склянчук.

Ксения Веретенникова