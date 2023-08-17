Правительство Латвии объявило об уходе в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил президенту Эдгарсу Ринкевичсу об отставке правительства, рассказал господин Ринкевичс журналистам, передает агентство LETA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кришьянис Кариньш (справа)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Кришьянис Кариньш (справа)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Президент поблагодарил господина Кариньша за его работу на благо страны и общества и заявил, что на следующей неделе он приступит к консультациям с представителями партий, представленных в Сейме (парламенте). В ходе этих переговоров господин Ринкевичс, в частности, планирует узнать мнения политических сил о возможном устройстве следующего коалиционного правительства и кандидатах на пост премьер-министра, передает агентство.

Президент заявил, что общество ждет решения проблем, в частности связанных с высокими тарифами на электричество и процентными ставками по банковским кредитам, а также ростом цен на продукты. По его словам, в ходе переговоров с парламентскими партиями он хочет убедиться, что нового премьер-министра максимально широко поддерживают в Сейме.

14 августа господин Кариньш сообщил, что планирует подать в отставку. Он заявил, что партии, в том числе национал-консервативная «Все для Латвии!», «блокируют возможности для экономического роста». Он занимал пост премьер-министра Латвии с января 2019 года. По итогам выборов в октябре 2022 года правящую коалицию сформировали партия господина Кариньша «Новое единство», получившая 26 мест на выборах, а также Объединенный список с 15 депутатами и Национальное объединение с 13 депутатами.

Члены «Нового единства» 16 августа единогласно поддержали кандидатуру министра благосостояния Эвики Силини для выдвижения на пост премьера. Она в интервью LTV заявила, что хочет включить в правящую коалицию оппозиционные партии «Прогрессивные» и «Союз зеленых и крестьян».

Эрдни Кагалтынов