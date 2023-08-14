«Рособоронэкспорт» заключил первые контракты в рамках «Армии-2023»

«Рособоронэкспорт» в первый день форума «Армия-2023» заключил контракт с иностранным покупателем на сумму более $500 млн. Об этом глава компании Александр Михеев рассказал министру обороны Сергею Шойгу. С кем именно заключен контракт, не уточняется.

«Для сравнения: в 2022 году на форуме "Рособоронэкспорт" подписал контракты на сумму более $400 млн»,— напомнил господин Михеев (цитата по «Интерфаксу»). За все предыдущие годы участия в форуме «Рособоронэкспорт» подписал документы на сумму более $3 млрд.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2022 году мировые расходы на военные нужды установили новый рекорд, достигнув отметки $2,224 трлн. В целом чуть более 80% от глобальных военных затрат пришлось на 15 стран, а на тройку лидеров в лице США, Китая и России — больше половины.

Подробности — в материале «Ъ» «Оборонный марш».

Лаура Кеффер