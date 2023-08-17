Бразилия импортирует рекордные объемы нефтепродуктов из России

Бразилия в августе планирует увеличить импорт нефтепродуктов из России на 25% по сравнению с июлем, до 235 тыс. баррелей в день. Это рекордный показатель импорта российского топлива для Бразилии. В августе РФ выйдет на 1-е место по объемам импорта нефтепродуктов в Бразилию, обогнав США, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Отмечается, что рост поставок нефтепродуктов из России в Бразилию начался в феврале текущего года. В этом месяце вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты, введенное ЕС и странами G7, а также установлен ценовой потолок: для нафты, дизеля, бензина и керосина на уровне $100 за баррель, а для мазута — $45.

По данным Kpler, Бразилия стала вторым по объемам импортером дизельного топлива из России, уступая лишь Турции. Согласно оценке компании, российское дизтопливо Бразилия закупает со скидкой $10–15 за баррель.

Кроме того, сообщается, что с июня Бразилия начала импортировать из России бензин, хотя и в гораздо меньших объемах, возможно также увеличение поставок российской нафты. Kpler ожидает, что тенденция наращивания поставок из РФ сохранится.

После введения санкций в отношении российских нефтепродуктов и нефти основными импортерами топлива из РФ стали Китай и Индия. По данным Международного энергетического агентства, в июле экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ сохранился на уровне 7,3 млн баррелей в сутки. При этом доход России от экспорта топлива за прошедший месяц вырос на $2,5 млрд и достиг $15,3 млрд.

Тем временем на внутреннем рынке РФ наблюдается рост цен на нефтепродукты, в том числе бензин. Так, вчера, 16 августа, оптовые цены на летнее дизельное топливо по итогам торгов на СПбМТСБ перешагнули очередной рекордный рубеж. Они выросли на 1,49% по индексу европейской части России и почти достигли отметки 67 тыс. руб. за тонну. Дорожал и бензин: топливо марки АИ-92 выросло в цене на 1,08%, до 62,4 тыс. руб. за тонну, марки АИ-95 — на 0,77%, до 69,3 тыс. руб. за тонну.

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Эрдни Кагалтынов