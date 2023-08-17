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Коммерсантъ FM
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Обвиняемый испытал шок до ареста

Фигурант дела о взрыве в Махачкале не смог внятно сказать суду, признает ли вину

Басманный суд Москвы в закрытом режиме арестовал на два месяца 34-летнего жителя Дагестана Эльдара Насрулаева, хозяина склада с селитрой, которая взорвалась при пожаре на АЗС в Махачкале в минувший понедельник. В результате ЧП погибли 35 человек, десятки получили ранения. Защита фигуранта, предлагавшая избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест, считает, что говорить о степени его виновности можно будет только после завершения экспертиз.

Эльдар Насрулаев

Эльдар Насрулаев

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Эльдар Насрулаев

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Эльдара Насрулаева задержали в Дагестане в среду, а уже на следующий день самолетом доставили в Москву, где ГСУ СКР предъявило ему обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ; до десяти лет лишения свободы). Затем господина Насрулаева конвойные привезли в Басманный суд, где следователь ходатайствовал о заключении фигуранта дела под стражу до 14 октября. Впрочем, в самом начале заседания представитель СКР попросил закрыть процесс. «Уголовное дело имеет повышенный общественный резонанс. В трагедии погибли более 30 человек, в том числе и несовершеннолетние дети. В целях обеспечения безопасности обвиняемого и его родственников прошу провести судебное заседание в закрытом режиме»,— пояснил он. Прокурор эту просьбу поддержал, обвиняемый сказал, что ему «нет разницы», его адвокат Надежда Федосеева возражать также не стала. Между тем представителей потерпевших в суде заметно не было.

Заседание длилось около часа, после чего председательствующая Наталия Дударь огласила свое решение, которым ходатайство следствия удовлетворила, отправив Эльдара Насрулаева в СИЗО до 14 октября.

По данным “Ъ”, на заседании представитель СКР привел стандартные доводы в пользу заключения обвиняемого под стражу: оставаясь на свободе, тот, по мнению следствия, может скрыться, уничтожить улики или каким-то другим способом помешать расследованию. Защита, в свою очередь, предлагала избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, например домашний арест, под которым фигурант мог бы находиться в Москве в квартире своего знакомого. При этом адвокат Надежда Федосеева отметила, что у ее подзащитного трое малолетних детей, сам он не судим и характеризуется положительно по месту жительства.

Сам обвиняемый в суде практически ничего не говорил, он даже не ответил внятно на вопрос, признает ли вину в инкриминируемом ему преступлении. По словам его адвоката, господин Насрулаев до сих пор находится в состоянии, близком к шоковому. Как рассказала “Ъ” Надежда Федосеева, он не отказывается давать показания следствию, но объяснить толком ничего не может.

По поводу селитры он сказал лишь: «Как мог, так и хранил», но даже не пояснил, кому она принадлежит.

Адвокат предполагает, что выработать позицию по делу они с подзащитным смогут после того, как он придет в себя, но еще более важным считает дождаться результатов хотя бы первых экспертиз по делу.

Напомним, трагедия произошла вечером 14 августа на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федеральной трассы. По предварительной версии, сначала произошло возгорание при производстве работ на станции технического облуживания, после чего огонь охватил расположенную рядом АЗС. Площадь возгорания составила 600 кв. м, а затем огонь перекинулся на склад легковоспламеняющихся удобрений на основе селитры, после чего произошел взрыв.

В больницах оказались более 60 человек: жертвами взрыва стали не только те, кто находился на станции техобслуживания и на заправке, но и автовладельцы, которые проезжали мимо или остановились поснимать случившееся или помочь. Среди тех, кто был госпитализирован, и 36-летний Руслан Саидахмедов, который числится арендатором станции техобслуживания. У него множество травм, в том числе и серьезных, и для следователей он пока недоступен.

Алексей Соковнин

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