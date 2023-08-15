Первый ушел из Грозного

В Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялась первая тренерская отставка. «Ахмат» объявил о расторжении контракта с наставником команды Сергеем Ташуевым по согласию сторон. Это произошло после третьего поражения грозненцев в недавно стартовавшем чемпионате, а всего они проиграли в нынешнем сезоне пять матчей из шести. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Иса Байтиев, работавший с молодежным составом клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата», отработав всего шесть матчей в новом сезоне

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата», отработав всего шесть матчей в новом сезоне

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам стартовых матчей сезона формально под угрозой отставки оказались сразу несколько специалистов в РПЛ, но первым, на кого опустился этот дамоклов меч, стал главный тренер «Ахмата». Хотя по три поражения в чемпионате потерпели также «Сочи», «Балтика», «Оренбург», а у «Факела» вообще ноль очков в четырех турах. Ниже грозненцев, которые сейчас идут в премьер-лиге на 11-м месте, находится и «Рубин».

Даже при том, что они уже дважды проиграли на групповом этапе Кубка России, Сергей Ташуев вроде бы не был явным кандидатом на первую тренерскую отставку.

Тем более что совсем недавно 64-летний наставник добился на своем посту довольно большого для грозненского клуба успеха, заняв с ним пятое место и повторив лучший результат в РПЛ. Шесть лет назад это еще удалось сделать Рашиду Рахимову. Кроме того, «Ахмат» установил клубные рекорды по количеству побед (15), голов (51) и очков (50) в одном чемпионате. Причем до бронзовых медалей было рукой подать, ведь отставание от финишировавшего третьим «Спартака» составило всего четыре балла.

Напомним, Ташуев принял команду уже по ходу прошлого сезона, в конце сентября 2022 года, после того как в отставку отправили Андрея Талалаева. И эта перестановка действительно получилась очень удачной. Все было настолько хорошо, что в июне Ташуев заключил с грозненцами новый и долгосрочный контракт до 31 мая 2026 года. К тому же они практически сохранили состав. Во всяком случае, никто из ведущих футболистов «Ахмат» не покинул, и предполагалось, что он будет такой же грозной силой в нынешнем сезоне.

Однако что-то разладилось, и на стартовом отрезке нового чемпионата команда Ташуева одержала всего одну победу, одолев на выезде «Сочи» (2:1).

При этом она проиграла «Крыльям Советов» (1:2), которые сейчас показывают яркий футбол, ЦСКА (2:3) в скандальном матче с пятью пенальти, тремя удалениями и странным судейством, а откровенно плохо выглядела разве что в последней встрече с «Пари Нижним Новгородом» (0:2). Наверное, потянуло Ташуева за собой и домашнее поражение в Кубке от дебютанта премьер-лиги «Балтики». Собственно, эти две плохие игры подряд, судя по всему, и решили его судьбу.

Вообще, с такими командами, как «Ахмат», которым трудно на стабильной основе конкурировать с топ-клубами РПЛ и которые занимают в лиге нишу крепких середняков, часто случается, что за взлетом следует определенный, порой даже весьма глубокий спад. Вдобавок дали о себе знать и объективные трудности, а именно травмы. По этой причине до сих пор отсутствуют Лечи Садулаев, Антон Швец, Милош Шатара и Нене Гбамбле. Вместе с тем новые игроки только на подходе. В частности, лишь недавно грозненцы приобрели бразильского опорника Камилу и болгарского вингера Светослава Ковачева, которым еще предстоит адаптироваться как в новом коллективе, так и в незнакомом чемпионате. Да и с боснийским центральным защитником Ясмином Челиковичем есть проблемы. В матче с «Нижним Новгородом» он допустил просто ужасную ошибку, из-за чего «Ахмат» пропустил второй гол.

Пока руководить основной командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет 56-летний Иса Байтиев, который работал с молодежным составом.

Кстати, в 2011 году ему уже приходилось выступать в подобной роли после того, как тогда еще «Терек» расстался со знаменитым голландцем Руудом Гуллитом. А потом Байтиев уступил место самому Станиславу Черчесову. Вот и сейчас, как отмечается в официальном заявлении по поводу отставки Ташуева, грозненский клуб собирается в ближайшем будущем определиться с кандидатурой нового главного тренера. К слову, и Черчесов опять свободен.

Александр Ильин