Япония увеличила импорт зерновых из России в июле на 5680% год к году

В июле 2023 года Япония увеличила импорт зерновых из России на 5679,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это следует из данных обновленной торговой статистики Минфина Японии. При этом импорт Японией СПГ из России снизился на 53,6%, угля — на 72,9%.

Импорт рыбы и рыбных изделий в июле упал на 35,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт овощей — на 30%. Мясо, мясные изделия и фрукты из России в июле этого года Япония не ввозила.

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле увеличился на 84% год к году: в частности, экспорт автобусов и грузовых автомобилей вырос на 60,2%, мотоциклов и запчастей, наоборот, упал — на 30,7% и 44,4% соответственно. Совокупный рост в 84% связан с тем, что с 9 августа в рамках санкций Японии запретила поставки в Россию бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных машин.

На 1123% вырос экспорт в Россию японских медицинских изделий. Сократился экспорт в Россию японской продукции из пластика — на 34,9%, а также японских генераторов — на 57,5%.

Анастасия Ларина