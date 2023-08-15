«Ведомости»: Россию может покинуть треть мигрантов из-за слабого рубля

До трети трудовых мигрантов могут уехать из России из-за снижения доходов в результате ослабления рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова.

Согласно опросу среди узбекской диаспоры, который приводит газета, 50% респондентов думают о том, чтобы уехать из России из-за роста курса доллара, 25% не планируют этого делать и 25% еще не определились с ответом. В опросе принимали участие 22 800 человек.

Как пояснил Бахром Исмаилов, заработки иностранцев в России снижаются и становятся более сопоставимыми с доходами на родине из-за роста курса доллара. По его мнению, в первую очередь из России уедут мигранты, работающие в наименее оплачиваемых сферах — ритейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, сельском хозяйстве и других.

В свою очередь председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов отметил, что мигранты также теряют часть заработанных денег при переводе денег в родные страны из-за конвертации валюты. По его мнению, на решение об отъезде влияют информационные кампании в СМИ и социальных сетях, которые утрированно освещают рейды правоохранительных органов против мигрантов из Таджикистана. При этом он считает, что значительного оттока в ближайшее время не будет, так как не у всех есть возможность уехать из России.

Впрочем другие опрошенные газетой эксперты поставили такие цифры под сомнение. Так эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов отметил, что много мигрантов именно переселяются в Россию для постоянного проживания. По его мнению, из-за ослабления рубля отток иностранцев не превысит долю в 10%.

Вчера, 14 августа, доллар на Мосбирже поднимался до 101 руб., евро — 110 руб. Падение рубля ускорилось с начала августа и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. Центробанк заявляет, что не видит угроз для финстабильности из-за курса рубля. Однако сегодня он проведет внеплановое заседание, на котором, как ожидается, повысит ключевую ставку.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ» «Падение с перерывом на заседание».

Олеся Павленко