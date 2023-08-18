АКРА возглавит один из директоров Мосбиржи Владимир Гусаков

Управляющий директор Мосбиржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти Владимир Гусаков назначен на пост главы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Его нынешний глава Михаил Сухов станет советником совета директоров агентства. Об этом сообщила пресс-служба АКРА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Гусаков

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Владимир Гусаков

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, Михаил Сухов покинул пост по собственной инициативе. Он будет работать на посту гендиректора АКРА до 30 августа. «Нам удалось развить АКРА в высокоэффективный институт, который занимает важное место в обеспечении финансового рынка качественной кредитной экспертизой. Мое решение связано с достижением поставленных перед собой целей в бизнесе и администрировании и с желанием сосредоточиться в АКРА на более творческих методологических и аналитических направлениях»,— приводит пресс-служба слова господина Сухова.

Михаил Сухов возглавлял АКРА с 2020 года. В 2012–2016 годах он был зампредседателя Банка России, в 2016–2018 годах — заместителем президента--председателя правления ВТБ.

Владимир Гусаков занимал должность управляющего директора Мосбиржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти с 2013 года. До этого он с 2009 года был вице-президентом и управляющим директора по корпоративному развитию Мосбиржи.

Олеся Павленко