Минцифры оценило дефицит кадров в IT-отрасли в 500–700 тыс. человек

В России в IT-отрасли работает почти 740 тыс. человек, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Дефицит кадров в отрасли он оценил в 500–700 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500–700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли»,— заявил господин Шадаев на совещании президента с членами правительства (цитата по «Интерфаксу»). При этом, по его словам, за 2022 год количество человек, которые работают в IT-компаниях, выросло на 13% и ведомство активно работает над расширением кадровой базы.

Как отметил господин Шадаев, особое внимание министерство уделяет подготовке IT-специалистов в вузах. За три года число бюджетных мест на этих направлениях выросло до 117 тыс.

В начале 2021 года дефицит квалифицированных кадров в сфере IT достигал показателя от 500 тыс. до 1 млн человек в год. В 2022 году, по данным министерства, Россию покинули до 10% работников IT-отрасли — около 100 тыс. человек. При этом дефицит кадров в профильной сфере сократился за счет мер поддержки, а по итогам прошлого года количество занятых в IT-отрасли выросло на 12%, до 761 тыс., сообщало Минцифры в апреле.

В марте 2022 года на фоне отъезда IT-специалистов из России власти разработали меры поддержки для отрасли. Среди них — отсрочка от армии, льготная ипотека, выгодные кредиты и освобождение от уплаты налога на прибыль. В декабре 2022 года Минцифры начало обсуждать меры для возвращения «айтишников» в Россию. В августе 2023 года министерство предложило разработать поправки в закон, согласно которым отсрочка от армии будет предусмотрена для IT-специалистов со средним образованием. Сейчас она действует только для работников с высшим образованием.

Подробнее о льготах в IT-сфере — в публикации «Ъ» «Деньги и отсрочки готовятся в институт».

Мария Федотова