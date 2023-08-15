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Коммерсантъ FM
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Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года

Операторы связи в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и использовать иностранное оборудование. Это следует из представленного Минцифры проекта стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года. Эта стратегия определяет главные направления госполитики в сфере развития отрасли связи, а также направлена на «формирование перспективного и конкурентоспособного облика отрасли связи».

В числе предложений ведомства:

  • если оператор инвестирует существенную часть дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи и освоение новых технологий, то он может повышать тарифы на уровень, превышающий индекс потребительских цен;
  • ввести категорию «доверенного ТКО» — оно должно соответствовать требованиям по безопасности информации, работать в строгом соответствии с декларированным функционалом и исключать выполнение недекларированных возможностей;
  • допустимость использования в Единой сети электросвязи Российской Федерации ТКО зарубежного производства, отнесенного к категории доверенного ТКО;
  • переход на использование ТКО только отечественного производства возможен, если на рынке «представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить ТКО зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи»;
  • отказаться от действующего в России принципа сетевой нейтральности и ввести плату за пользование инфраструктурой связи для крупнейших интернет-компаний;
  • ввести льготные тарифы для операторов на размещение объектов связи на государственных и муниципальных объектах;
  • ввести ежегодную индексацию тарифов на услуги связи операторами, чтобы повысить их инвестиционные возможности;
  • ввести механизм совместного использования радиочастот операторами связи и спецпотребителями (силовыми ведомствами), силовики при этом смогут временно ограничивать использование частот телеком-операторами.

О предложенном правительством механизме совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи накануне узнал «Ъ». Предполагается, что в случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети. Эксперты уверяют, что инициатива может улучшить качество мобильной связи.

Подробности — в материале «Ъ» «К частотам подключат рубильник».

Лаура Кеффер

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