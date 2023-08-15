Генпрокурор Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность автозаправочных станций (АЗС) в Дагестане после взрыва, в котором погибли 35 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях»,— сказано в сообщении Генпрокуратуры в Telegram-канале.

Надзорное ведомство планирует оценить соблюдение градостроительных нормативов при размещении АЗС вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений.

К проверке будут привлечены специалисты территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.

Вчера, 14 августа, на выезде из Махачкалы произошел взрыв рядом с АЗС. Площадь пожара составила 600 кв. м, его тушили четыре часа. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Погибли 35 человек, около 70 ранено, из них 62 человека госпитализированы.

Изначально спасатели считали, что взрыв произошел на АЗС. Спустя несколько часов после ликвидации мощного пожара и разбора завалов стало понятно, что взрыв произошел в помещении автосервиса. По предварительным неофициальным данным, там хранилась селитра.

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