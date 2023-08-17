Выросла доля россиян, планирующих экономить на еде и товарах первой необходимости

Как показало исследование холдинга «Ромир», доля россиян, планирующих в целях экономии сократить свои расходы на продукты питания и товары первой необходимости, выросла на 3 процентных пункта — с 16% в июне до 19% в июле. Сокращение стало одной из двух стратегий по преодолению экономических трудностей, к которой россияне стали прибегать ощутимо чаще. Вторая — продажа недвижимости и имущества, которым не пользуются (+2 п. п. месяц к месяцу).

Наиболее популярные способы сэкономить на еде и насущных товарах: переключение на товары по акциям и со скидками, выбор более дешевых или полный отказ от некоторых категорий товаров, посещение магазинов с низкими ценами. Каждым из этих способов пользовалось более половины респондентов, пытающихся сэкономить. Каждый третий реже ходит в магазины и покупает только по списку, каждый десятый чаще заказывает доставку на дом.

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Не затронули экономические проблемы в стране лишь 8% респондентов. Самым популярным способом экономии для всех остальных в первую очередь остается отказ от дорогостоящих товаров и услуг в пользу необходимого.