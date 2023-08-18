При атаке БПЛА на Экспоцентр ограничивали полеты во всех аэропортах Москвы

Полеты самолетов были временно ограничены сегодня утром во всех четырех московских аэропортах: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации. Сегодня утром беспилотник сбили возле Экспоцентра в районе Москва-сити. Ранее при атаках беспилотников на Москву ограничивали полеты максимум в двух аэропортах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Последствия атаки БПЛА

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский. В 4:30 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты»,— сообщили в Росавиации. Сейчас аэропорты работают штатно.

Семь рейсов перенаправили на запасные аэропорты. Три — на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три — в Пулково (Санкт-Петербург). Один рейс из Стамбула приземлился в Минске. После отмены ограничений пассажиров доставили в аэропорты назначения.

Сегодня утром мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник «при попытке пролета на Москву». Обломки упали в зоне Экспоцентра возле Москва-сити. Частично обрушилась стена одного из павильонов центра.

Анастасия Ларина